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Кубок конфедераций по футболу 2017
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Германия 3
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21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
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Россия 1
тв
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Мексика
Финал
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30245187/
30 июня 2017, 17:56 | Lenta.Ru

Букмекеры начали прием ставок на успехи новорожденных детей Роналду

Британская букмекерская компания William Hill предлагает поставить на то, что любой из новорожденных близнецов Роналду сыграет за мадридский «Реал» или английский «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Вероятность такого развития событий оценивается коэффициентом 101,0.

Близнецов 8 июня родила суррогатная мать. Форвард сборной Португалии, который вскоре после появления малышей на свет отправился в Россию на Кубок конфедераций, отказался от участия в матче за третье место из-за желания увидеть детей.

Роналду стал первым португальским игроком в истории «Манчестер Юнайтед», заключив контракт с клубом по окончании сезона-2002/03. В составе манкунианцев он отметился 84 голами в 196 матчах. Летом 2009 года форвард перешел в мадридский «Реал», за который на данный момент сыграл 265 встреч, забив в них 285 мячей.
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