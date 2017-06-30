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Кубок конфедераций по футболу 2017
До финала Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
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18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
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Камерун 1
тв
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30 июня 2017, 17:27 | Р-Спорт

Петербургское метро будет работать всю ночь после финала Кубка конфедераций

С. -ПЕТЕРБУРГ, 30 июн — РИА Новости. Петербургское метро в день финала Кубка конфедераций будет работать без перерыва, сообщает ГУП «Петербургский метрополитен».

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© РИА "Новости"

«С целью обеспечения потребности в массовых перевозках пассажиров при проведении финального матча Кубка конфедераций на стадионе “Санкт-Петербург” в ночь со 2 на 3 июля 2017 года Петербургский метрополитен будет работать без ночного технологического перерыва», — говорится в сообщении.

Для пассажиров на вход и выход в ночь со 2 на 3 июля будут открыты все вестибюли станций метро, кроме вестибюля 1 станции «Проспект Ветеранов», вестибюля 2 станции «Ленинский проспект», вестибюля 2 станции «Площадь Ленина», вестибюля 1 станции «Девяткино», вестибюля 1 станции «Московская», вестибюля 2 станции «Невский проспект», а также вестибюлей станций «Технологический институт 1», «Площадь Александра Невского 2», «Достоевская» и «Спасская».

Финальный матч Кубка конфедераций пройдет в Санкт-Петербурге 2 июля, в решающем матче встретятся команды Чили и Германии. Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов заявил, что стадион «Санкт-Петербург» будет полностью заполнен во время финала Кубка конфедераций. Вместимость арены на Крестовском острове на время проведения турнира составляет 57268 зрителей.
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