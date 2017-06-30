Петербургское метро будет работать всю ночь после финала Кубка конфедераций
С. -ПЕТЕРБУРГ, 30 июн — РИА Новости. Петербургское метро в день финала Кубка конфедераций будет работать без перерыва, сообщает ГУП «Петербургский метрополитен».
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«С целью обеспечения потребности в массовых перевозках пассажиров при проведении финального матча Кубка конфедераций на стадионе “Санкт-Петербург” в ночь со 2 на 3 июля 2017 года Петербургский метрополитен будет работать без ночного технологического перерыва», — говорится в сообщении.
Для пассажиров на вход и выход в ночь со 2 на 3 июля будут открыты все вестибюли станций метро, кроме вестибюля 1 станции «Проспект Ветеранов», вестибюля 2 станции «Ленинский проспект», вестибюля 2 станции «Площадь Ленина», вестибюля 1 станции «Девяткино», вестибюля 1 станции «Московская», вестибюля 2 станции «Невский проспект», а также вестибюлей станций «Технологический институт 1», «Площадь Александра Невского 2», «Достоевская» и «Спасская».
Финальный матч Кубка конфедераций пройдет в
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