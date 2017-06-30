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Кубок конфедераций по футболу 2017
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30244373/
30 июня 2017, 17:07 | ТАСС

Мутко: Комитет по этике РФС не будет разбирать слова Лебедева о Жиркове

МОСКВА, 30 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) не будет разбирать высказывания вице-спикера Госдумы РФ, члена исполкома РФС Игоря Лебедева в адрес защитника «Зенита» и сборной России Юрия Жиркова, депутат сам должен пояснить свои слова. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

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На прошлой неделе Лебедев в интервью Championat.com сказал, что Жиркову за удаление в матче Кубка конфедераций с командой Мексики (1:2) «нужно дать в морду». В пятницу Лебедев сообщил газете «Спорт-Экспресс», что в четверг у него состоялась встреча с Мутко, на которой они обсудили ситуацию. Депутат отметил, что беседа получилась конструктивной, и ему хотелось бы «поставить точку в этой истории».

«Я удовлетворен беседой, думаю, что на этом нужно закрыть инцидент, — сказал Мутко. — Игорь Владимирович [Лебедев] найдет возможность пояснить свои слова. Есть эмоции спортсменов, болельщиков, но надо держаться в рамках — например, знаете, сколько у меня эмоций порой бывает, многое хочется сказать, но, повторюсь, нужно держаться в рамках. Надеюсь, так и будет».

На вопрос, будут ли слова Лебедева рассматриваться комитетом по этике РФС, Мутко ответил: «Никто никого и ничего не будет разбирать. Он (Лебедев) сам пояснит свои слова. Тема закрыта».
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