Мутко: Комитет по этике РФС не будет разбирать слова Лебедева о Жиркове
МОСКВА, 30 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) не будет разбирать высказывания
вице-спикера Госдумы РФ, члена исполкома РФС Игоря Лебедева в адрес защитника «Зенита» и сборной России Юрия Жиркова, депутат сам должен пояснить свои слова. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
На прошлой неделе Лебедев в интервью Championat.com сказал, что Жиркову за удаление в матче Кубка конфедераций с командой Мексики (1:2) «нужно дать в морду». В пятницу Лебедев сообщил газете «Спорт-Экспресс», что в четверг у него состоялась встреча с Мутко, на которой они обсудили ситуацию. Депутат отметил, что беседа получилась конструктивной, и ему хотелось бы «поставить точку в этой истории».
«Я удовлетворен беседой, думаю, что на этом нужно закрыть инцидент, — сказал Мутко. — Игорь Владимирович [Лебедев] найдет возможность пояснить свои слова. Есть эмоции спортсменов, болельщиков, но надо держаться в рамках — например, знаете, сколько у меня эмоций порой бывает, многое хочется сказать, но, повторюсь, нужно держаться в рамках. Надеюсь, так и будет».
На вопрос, будут ли слова Лебедева рассматриваться комитетом по этике РФС, Мутко ответил: «Никто никого и ничего не будет разбирать. Он (Лебедев) сам пояснит свои слова. Тема закрыта».
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