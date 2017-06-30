Футболист Дракслер поблагодарил организаторов Кубка конфедераций в открытом письме
МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Капитан сборной Германии по футболу Юлиан Дракслер обратился с открытым письмом, в котором поблагодарил организаторов Кубка конфедераций, а также всех российских болельщиков за проведение турнира. Письмо оказалось в распоряжении ТАСС.
ТАСС приводит полный текст письма Дракслера:
«Дорогие российские фанаты футбола! Три недели мы смогли провести в этой замечательной стране, и теперь, к концу Кубка конфедераций в России, мы хотели бы выразить свою искреннюю благодарность. Мы благодарны за отличную организацию, за множество помощников везде и за всегда присутствующее чувство безопасности. Мы хотим поблагодарить организационный комитет в России, всех сотрудников на стадионах, в отелях и аэропортах, всех волонтеров, и, конечно же, Вас, российских фанатов футбола.
Считается, что Кубок конфедераций является контрольным прогоном чемпионата мира. После трех недель мы можем сказать: Россия с блеском прошла это испытание. Было много встреч, на пляже в Сочи и во время посещения Казанского кремля, то время, которые мы провели с российскими фанатами, нам, игрокам, очень понравилось. Я также знаю, что в необъятной России есть еще намного больше вещей, которые нам стоит посмотреть; маршрут нашего путешествия этим летом ограничился городами Сочи, Казанью и
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