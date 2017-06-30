Глава немецкого футбола: Россия готова к ЧМ-2018. Только сборную надо улучшить

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После полуфинального матча, в котором немецкая команда одержала над мексиканцами победу 4:1, чемпионов мира ждал теплый прием в отеле. Персонал и постояльцы выстроились длинным живым коридором и встретили бундестим овациями.

Затем команда отправилась на заслуженный ужин. Мы решили воспользоваться случаем и подождать в холле — вдруг удалось бы с кем-то пообщаться. Да и сфотографироваться на память с такими «монстрами» как Лев, Клозе и Бирхофф не грех. Но если игроки поели быстро, то тренеры не выходили из ресторана очень долго. Причина стала ясна, когда уже глубокой ночью вместе с тренерским штабом появился главный человек в немецком футболе. Он торопился, у входа его ждало такси в аэропорт. Но несколько минут корреспондентам «СЭ» уделил.

— Еще до турнира Йоахим Лев сказал, что из нынешней команды на чемпионате мира способны сыграть 2−3 человека. Теперь их станет больше?

— Такие футболисты как Дракслер и Мустафи изначально были в основной команде, они чемпионы мира. А что касается молодых, то решать тренеру. Но очевидно, что в этой команде собраны качественные игроки. Думаю, 4−6 из них имеют высокие шансы приехать в Россию в 2018-м. Они проводят классный турнир.

— Решение Лева не привозить сюда главных звезд оправдалось?

— Конечно. Лидерам нужна была пауза после тяжелейшего сезона за клубы. Кроос, Нойер, Боатенг и прочие должны отдохнуть. А молодые получили шанс, которым воспользовались.

— Везет же Германии: столько талантов!

— О, да. Сейчас я улетаю в Краков, чтобы посетить финал молодежного чемпионата Европы против Испании. При этом в заявке на Кубок конфедераций восемь человек подходят по возрасту для молодежки. Но это не везение, а результат нашего кропотливого труда. Работает система развития талантов, работают центры клубов бундеслиги.

Мы счастливы, что все получается — хороших игроков у нас действительно много. Йоахим Лев строит команду, которая снова будет бороться на чемпионате мира за победу. Это наша главная цель.

А пока ребята мотивированы на успех в Кубке конфедераций. Много было разговоров о том, что Германия везет сюда «второй состав» и не ставит никаких задач. Но сейчас все убедились, что это не так.

— Россия готова к чемпионату мира?

— Организация Кубка конфедераций на высоком уровне. Атмосфера на трибунах прекрасная. И я бы не сказал, что в 2005-м у нас в Германии зрителей собиралось больше. Стадионы построены отличные. Мистер Мутко провел мне экскурсию по «Лужникам» — потрясающая арена.

Так что все у России ок. Осталось только улучшить игру сборной. Удачи вам в этом. Есть еще год. И есть тренер, который хорошо работает.

— Кстати, вы уже определились с тем, где сборная будет жить сборная через год?

— Пока никаких предпочтений нет.