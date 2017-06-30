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30 июня 2017, 16:03 | БЕЛТА

Испанец рассматривается на должность главного тренера сборной Беларуси по пляжному футболу

30 июня, Витебск /Екатерина Князева — БЕЛТА/. Главным тренером национальной сборной Беларуси по пляжному футболу на постоянной основе может стать испанский специалист. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель ассоциации «Федерация пляжного футбола» в Беларуси Алексей Сычев на пресс-конференции, посвященной старту VII Международного чемпионата «Кубок Дружбы-2017» в Витебске, передает корреспондент БЕЛТА.

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© РИА "Новости"

Испанец Николас Альварадо, в прошлом защитник национальной сборной своей страны, пока в тестовом режиме является главным тренером национальной сборной Беларуси по пляжному футболу. «Мы впервые вызвали испанских специалистов — Николаса и его помощника — на учебный сбор, который предшествовал “Кубку Дружбы-2017”. А по итогам турнира на исполкоме федерации планируем принять решение, будут ли они дальше работать в составе тренерского штаба национальной сборной Беларуси. Но лично мне очень нравится работа испанских специалистов, они внесли много нового в тренировочный процесс, чего в принципе не было в пляжном футболе Беларуси. Импонирует их стремление поднимать профессионализм национальной сборной, в целом развивать это направление в Беларуси, просматривать молодых талантливых игроков, создавать полноценный резерв для сборной», — отметил Алексей Сычев.

Также в тренерский штаб входит известный белорусский футболист и тренер Вячеслав Акшаев.

VII Международный турнир по пляжному футболу «Кубок Дружбы-2017» проходит в Витебске 30 июня — 2 июля на стадионе в пойме реки Витьба. Участвуют сборные четырех стран: Беларуси, Литвы, Турции и Азербайджана. Уже второй раз турнир проходит под эгидой Всемирной организации пляжного футбола (BSWW — FIFA). Церемония открытия соревнований состоится сегодня в 16.30, и в этот же день, как и последующие, пройдут по два матча. Дополнительным бонусом станет «Матч звезд», запланированный на 20.00 в день открытия. На поле сразятся сборные звезд белорусской эстрады, телевидения и ветераны пляжного футбола (тренеры национальных команд и витебские мастера мяча), после чего прямо на песке для жителей и гостей города пройдет мини-концерт под открытым небом. Торжественное закрытие и награждение победителей турнира состоятся 2 июля в 13.45. Впервые трансляции всех матчей будет вести канал «Беларусь 5».

Организаторами выступают Министерство спорта и туризма, Витебский областной и городской исполкомы, Федерация пляжного футбола и Белорусская федерация футбола.

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