Продано 53 тысячи билетов на финал Кубка конфедераций
По словам
вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Кириллова на сегодняшний день продано 53 тысячи билетов на финальный матч Кубка конфедераций между сборными Чили и Германии.
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— Уверен, стадион будет полным — заявил Кириллов. (Сергей ЯРЕМЕНКО).
Матч состоится 2 июля, начало встречи — в 21.00 по московскому времени.
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