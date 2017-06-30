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Кубок конфедераций по футболу 2017
До финала Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
25.06 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
Группа B
25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
тв
1/2 финала
28.06 завершен
Пен. 		Португалия 0
Чили 0 (3)
тв
1/2 финала
29.06 завершен Германия 4
Мексика 1
Матч за 3-е место
2.07 не начался Португалия
Мексика
Финал
2.07 не начался Чили
Германия
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30242345/
30 июня 2017, 15:55 | Спорт-Экспресс

Продано 53 тысячи билетов на финал Кубка конфедераций

По словам вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Кириллова на сегодняшний день продано 53 тысячи билетов на финальный матч Кубка конфедераций между сборными Чили и Германии.

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© РИА "Новости"

— Уверен, стадион будет полным — заявил Кириллов. (Сергей ЯРЕМЕНКО).

Матч состоится 2 июля, начало встречи — в 21.00 по московскому времени.
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