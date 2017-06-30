Клаудио Браво: Финал с Германией будет сложным, у немцев — сильные молодые игроки
Вратарь сборной Чили Клаудио Браво поделился ожиданиями от финала Кубка конфедераций против Германии.
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— Мы очень довольны, что вышли в финал. Мы играли с лучшей командой Европы, поэтому и победили лишь по пенальти. Финал будет сложным. Германия — отличная команда с сильными и молодыми игроками. Мы будем наслаждаться игрой в финале, — передает слова Браво корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, финальный матч Кубка конфедераций-2017, в котором сыграют Германия и Чили пройдет 2 июля в Петербурге и начнется в 21:00.
В полуфинале чилийцы обыграли по пенальти Португалию, а немцы выиграли у Мексики со счетом 4:1.
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