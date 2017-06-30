Лучшим игроком сборной РФ на Кубке конфедераций россияне назвали Акинфеева

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Сборная России, выступавшая на Кубке конфедераций в группе A, сначала победила команду Новой Зеландии (2:0), а затем потерпела два поражения — от сборных Португалии (0:1) и Мексики (1:2). Россияне стали третьими в своем квартете и не смогли выйти в плей-офф.

По данным опроса, россияне считают, что из игроков российской сборной лучше всех сыграл на Кубке конфедераций Игорь Акинфеев (12%). Второе место россияне отдали нападающему Федору Смолову (5%), третье — полузащитнику Юрию Жиркову (4%).

По словам гендиректора Фонда ВЦИОМ, кандидата психологических наук Константина Абрамова, признание Акинфеева, «совершившего самый запоминающийся “ляп” в последней игре», лучшим игроком среди российских футболистов «подчеркивает трагизм поражения нашей сборной».

«Будем надеяться, что за год до Кубка мира наши тренеры получили уроки, которые позволят сборной в следующем году выступить более успешно», — сказал представитель ВЦИОМ.

Что касается проведения спортивного мероприятия такого масштаба в России, то большая часть респондентов (42%) сказали, что это важно, так как это «повышает статус России в мире». Чуть меньше (39%) назвали другую причину — это повод для строительства новых стадионов и улучшения инфраструктуры городов, принимающих соревнования. Неважными крупные спортивные события назвали 22% участников опроса, так как, по их мнению, «в стране много других проблем, на которые нужно тратить деньги».