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https://sport.mail.ru/football2017/news/30240712/
30 июня 2017, 14:21 | Р-Спорт

Лучшим игроком сборной РФ на Кубке конфедераций россияне назвали Акинфеева

Лучшим игроком сборной России на Кубке конфедераций по футболу был вратарь Игорь Акинфеев, следует из результата опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Сборная России, выступавшая на Кубке конфедераций в группе A, сначала победила команду Новой Зеландии (2:0), а затем потерпела два поражения — от сборных Португалии (0:1) и Мексики (1:2). Россияне стали третьими в своем квартете и не смогли выйти в плей-офф.

По данным опроса, россияне считают, что из игроков российской сборной лучше всех сыграл на Кубке конфедераций Игорь Акинфеев (12%). Второе место россияне отдали нападающему Федору Смолову (5%), третье — полузащитнику Юрию Жиркову (4%).

По словам гендиректора Фонда ВЦИОМ, кандидата психологических наук Константина Абрамова, признание Акинфеева, «совершившего самый запоминающийся “ляп” в последней игре», лучшим игроком среди российских футболистов «подчеркивает трагизм поражения нашей сборной».

«Будем надеяться, что за год до Кубка мира наши тренеры получили уроки, которые позволят сборной в следующем году выступить более успешно», — сказал представитель ВЦИОМ.

Что касается проведения спортивного мероприятия такого масштаба в России, то большая часть респондентов (42%) сказали, что это важно, так как это «повышает статус России в мире». Чуть меньше (39%) назвали другую причину — это повод для строительства новых стадионов и улучшения инфраструктуры городов, принимающих соревнования. Неважными крупные спортивные события назвали 22% участников опроса, так как, по их мнению, «в стране много других проблем, на которые нужно тратить деньги».

Опрос проводился 27—28 июня среди 1200 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.
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