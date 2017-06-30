Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кубок конфедераций по футболу 2017
До финала Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
25.06 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
Группа B
25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
тв
1/2 финала
28.06 завершен
Пен. 		Португалия 0
Чили 0 (3)
тв
1/2 финала
29.06 завершен Германия 4
Мексика 1
Матч за 3-е место
2.07 не начался Португалия
Мексика
Финал
2.07 не начался Чили
Германия
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/football2017/news/30240442/
30 июня 2017, 14:14 | Чемпионат.com

Лебедев: Прошу с пониманием отнестись к моим словам про Жиркова и сборную России

Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев рассказал о встрече с президентом РФС Виталием Мутко и попросил с пониманием отнестись к его словам про защитника «Зенита» и сборной России Юрия Жиркова.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"
1/18

«Как известно, последнюю неделю многие СМИ и болельщики следят за развитием ситуации, которая вызвана моим комментарием после матча Россия — Мексика. Вчера поздно вечером у меня состоялась встреча с президентом РФС Виталием Мутко, по итогам которой, желая поставить точку в этой ситуации, мне хотелось бы сказать следующее.

Дорогие друзья, дорогие болельщики и читатели «Чемпионата». Футбол — это эмоции, и именно за эмоции мы любим эту игру. Комментарии, которые я дал после матча с Мексикой, получили довольно широкий резонанс, и в первую очередь из-за реплики в адрес Юрия Жиркова. Сейчас, когда эмоции улеглись, я согласен с тем, что, наверное, мои слова прозвучали неуважительно в адрес Жиркова. Юрий — профессионал, игрок с богатейшим опытом, более 10 лет выступлений в национальной команде, более 70 матчей. Не раз завоёвывал различные трофеи на клубном уровне. В матче Россия — Мексика Жирков был лидером команды, потому, поверьте, было особенно досадно его удаление.

Тот комментарий журналисту «Чемпионата» я дал буквально сразу после финального свистка, находясь на эмоциональном пике. Уверен, что и большинство болельщиков в ту секунду находилось в похожем эмоциональном состоянии, но не все смогли бы выразить эти чувства, поскольку некоторых сдерживает статус, особое положение либо иные обстоятельства. Я, к сожалению, эмоционально прорвался, что называется, потому что действительно остро переживаю неудачи сборной России. Не могу иначе. К сожалению, мною в сердцах было сказано то, что не стоило выносить на публику. Но я очень прошу с пониманием отнестись к моим эмоциям, ведь в этот раз досада была особенно горькой потому, что, в отличие от предыдущих турниров, сборная России, особенно в матче с Мексикой, показала весьма качественный футбол и полную самоотдачу. Ребята вполне могли выйти в полуфинал, где мы их ждали, но, к сожалению, не смогли.

Очень надеюсь, что игра, которую строит Станислав Черчесов, и фундамент, который был заложен на Кубке конфедераций, помогут нашей команде за год вырасти ещё больше и показать ещё более качественный и достойный футбол на чемпионате мира в России в следующем году. И в завершение хочу обратиться и к Юрию Жиркову, и ко всем, кого затронули мои высказывания. Я никоим образом не хотел никого обидеть или оскорбить ни самого Юрия, ни других игроков. Просто я сказал на эмоциях то, что говорить не стоило, — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.

© Ньюстюб
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Еще 7 новостей   Все новости
13 июня

Тренируйся, как Шарапова: 5 слагаемых чемпионства

Популярный антистресс: 5 фактов о спиннере

Халк изобразил тот же жест, который сделали Кокорин и Дзюба. ФОТО
Викторина
Вышла ли сборная России из группы на Евро-2004?