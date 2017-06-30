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https://sport.mail.ru/football2017/news/30240440/
30 июня 2017, 14:05 | Чемпионат.com

Артуро Видаль: Я никогда не называл Роналду жуликом

Полузащитник сборной Чили и мюнхенской «Баварии» Артуро Видаль вслед за пресс-атташе национальной команды опроверг информацию о том, что назвал нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду жуликом.

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© РИА "Новости"

«Видаль: жулик Роналду для меня не существует» — с подобными заголовками вышли материалы на таких порталах, как Daily Mail и Goal. Некоторые издания использовали иные выражения, такие как «высокомерный тип» и «избалованный ребёнок».

«Я никогда не говорил таких слов, это ложь, которая появилась в прессе. Никогда не называл его жуликом или дерзким. Никогда не позволил бы себе назвать так коллегу. Я ценю Роналду, и он заслуживает уважения.

Однажды Криштиану сделал хороший жест, когда провёл моего сына в раздевалку «Реала» и сфотографировался с ним, а также подарил майку с автографом, — цитирует Видаля AS.
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