Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кубок конфедераций по футболу 2017
До финала Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
25.06 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
Группа B
25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
тв
1/2 финала
28.06 завершен
Пен. 		Португалия 0
Чили 0 (3)
тв
1/2 финала
29.06 завершен Германия 4
Мексика 1
Матч за 3-е место
2.07 не начался Португалия
Мексика
Финал
2.07 не начался Чили
Германия
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/football2017/news/30240239/
30 июня 2017, 13:55 | ТАСС

Каждый пятый россиянин пророчит победу в Кубке конфедераций сборной Германии

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Каждый пятый россиянин (19% опрошенных) считает, что сборная Германии по футболу станет победителем Кубка конфедераций, а саму финальную игру планирует смотреть каждый третий (35%). Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в пятницу на сайте организации.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"
1/12

Так, 35% россиян планируют следить за финальной игрой Кубка конфедераций, среди них преобладающее количество мужчин (41%). Почти все опрошенные, являющиеся постоянными футбольными болельщиками (91%), сообщили, что будут следить за финальной игрой.

Каждый четвертый опрошенный (24%) полагал, что командой-победителем Кубка конфедераций станет сборная Португалии, которая в среду проиграла сборной Чили в серии пенальти в полуфинальном матче и, таким образом, сможет побороться лишь за третье место. При этом каждый пятый россиянин (19%) предположил, что победителем Кубка конфедераций станет сборная Германии, которая встретится в финале со сборной Чили в воскресенье. В свою очередь в победу чилийцев на Кубке конфедераций верят 4% россиян.

Что же касается игры сборной России на Кубке конфедераций, каждый десятый (12%) назвал голкипера Игоря Акинфеева лучшим игроком команды. Всего за сборную России на соревнованиях болели 69% россиян, а в ее победу верили 6%.

Большинство опрошенных (42%) считают важным, чтобы Россия принимала большие спортивные мероприятия, поскольку это повышает ее статус на мировой арене. Еще 39% считают, что подобные Кубку конфедераций спортивные мероприятия являются поводом для строительства новых стадионов и улучшения инфраструктуры городов, а каждый десятый россиянин (12%) видит в этом возможность для российских болельщиков посещать крупные соревнования. При этом каждый пятый опрошенный (22%) убежден, что в стране много других проблем, на которые необходимо тратить деньги.

Матч за третье место и финал Кубка конфедераций пройдут 2 июля в Москве и Санкт-Петербурге соответственно. За третье место поборются сборные Мексики и Португалии, а завершится турнир финалом Германия — Чили.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Еще 7 новостей   Все новости
30 июня

ЕОК не поддержит IAAF и разрешит юным легкоатлетам выступить на Фестивале под флагом РФ

Кравцов сменил Меньшикова на посту главного тренера мужской сборной России по боксу

Сарсания опроверг информацию о том, что Смолов может перейти в ФК "Зенит"
Викторина
Вышла ли сборная России из группы на Евро-2004?