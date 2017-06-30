6 историй об игроках новой Германии, которая всех рвёт

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Йонас Хектор: из Оберлиги в сборную за три года

Свой путь в большом футболе Йонас Хектор начал со второй команды «Кёльна», куда попал в 20 лет, благо до родного Ауэрсмахера — всего 300 километров. Вообще, Хектор невероятно привязан к родной шахтёрской деревушке: играя по юношам за деревенскую команду, он получал предложение от академии «Саарбрюккена», но отказался из-за привязанности к дому. Просмотры в «Баварии», «Хоффенхайме», «Фрайбурге» Йонас тоже провалил, а когда согласился на контракт с «Кёльном», отказался уезжать на полгода раньше: «Дайте мне доиграть сезон в Оберлиге с друзьями».

До появления в основе «Кёльна» Хектор никогда не играл левого защитника, пока однажды с подачи Хольгера Станиславски не вышел на незнакомой позиции и не «съел» своего соперника из «Дуйсбурга». Хектор то спускался в «Кёльн-2», игравший в шестой лиге, то поднимался обратно в главную команду, и мнение о новоиспечённом защитнике определит статистика: с Хектором на фланге «Кёльн» не проигрывал 14 матчей кряду.

Чтобы получить приглашение от Йоахима Лёва, Хектору хватило десятка матчей за «Кёльн» после выхода в Бундеслигу. Теперь на крайнего защитника, способного цементировать и центр обороны, облизываются европейские скауты.

Мустафи — «первый албанский чемпион мира»

Так про Шкодрана пишут на официальном сайте Косово. Мустафи считает себя албанцем, интегрированным в немецкое общество, и даже победу в финале чемпионата мира праздновал с албанским флагом на спине. Его семья переехала в Германию из македонского города Гостивара в поисках достатка: «Там люди получают по 300 евро в месяц, здесь такие деньги тратят, чтобы только заправить автомобиль бензином». Отец игрока, Али Булут, после переезда в Германию работал на стройке, чтобы прокормить семью, а спустя годы работал над контрактом сына с «Арсеналом».

Подъёмных, как у отца Неймара, там точно не было прописано: Мустафи — очень верующий мусульманин, разве что не летал в Мекку, как одноклубник Месут Озил. Он соблюдает посты, вообще не пьёт алкоголь и даже влипает в мини-скандалы из-за этого. Два года назад на пресс-конференции «Валенсии» он вежливо отодвигал от себя пивную бутылку в знак протеста — так от спонсора отказывался только Фредерик Кануте.

В золотую сборную Германии он попал случайно, из-за травмы Марко Ройса, но даже успел сыграть за «бундесманншафт» в плей-офф ЧМ — против Алжира. Да, в том самом матче, где Мануэль Нойер официально закрепил за собой статус вратаря-новатора. На Евро-2016 Мустафи успел забить Украине, но сыграет ли в финале Кубка конфедераций — не факт: в первой игре с Чили именно Шкодран привёз гол на свои ворота.

Горецка не ест свинину, чтобы оставаться здоровым

Четыре года назад, работая для одного симпатичного стартапа о Бундеслиге (конечно, он загнулся), я видел дебют Леона Горецки в «Шальке» и активно следил за ним. Скауты оценивают талант игрока по 3−4 полным матчам, с Горецкой хватило одного, однако проблемы со здоровьем всё перечёркивали. Он пропускал игры из-за мышечных травм, проблем с желудком, даже из-за тонзиллита — за первые три сезона набежало 33 пропуска.

Считай, целый сезон в мусор.

Летом 2016-го Горецка встретился с диетологом, услышал диагноз — хроническое воспаление кишечника — и полностью пересмотрел рацион. «С тех пор как я перестал есть продукты с глютеном, орехи, свинину и пить молоко, я стал гораздо быстрее восстанавливаться после матчей», — говорит Горецка.

Подходящая диета, чтобы выдать сильный сезон и зажечь на Кубке конфедераций. Горецка отыграл 30 матчей в Бундеслиге — больше, чем когда-либо, — вроде как на бумаге уже договорился о контракте с «Баварией», не скатился в безликость даже в печальном «Шальке» Вайнцирля, а на российском турнире забил уже три мяча. Мексике вчера — два, и оба гола породили футбольный ум и чувство свободных зон, за которые Леона хвалил Йоахим Лёв. Правильную работу мозгов не отладишь даже сменой рациона.

Керем Демирбай и самое оригинальное наказание за сексизм

На Кубок конфедераций Демирбай приехал одним из самых ярких игроков Бундеслиги, из-за которого повздорили федерации футбола Германии и Турции, а полтора года назад Керем вообще не помышлял о таком уровне — бегал во второй Бундеслиге за серую «Фортуну». В игре с «Франкфуртом», где судила женщина-арбитр Бибиана Штайнхаус, Демирбай схватил вторую жёлтую карточку и недовольно бросил в её адрес: «Женщинам в футболе не место».

DFB отстранил Демирбая на пять матчей, а внутренний кодекс «Фортуны» предписал игроку своё наказание — отсудить девчачий матч в Дюссельдорфе. «Так мы поступаем со всеми молодыми футболистами, допускающими ошибки», — рассказывали в «Фортуне». Спустя пару дней Керем уже примерил на себя роль судьи, приехав на игру юниорских команд «Хаас» и «Лангенберг».

Ну где твоя судейская форма, Керем? Судьям в пальто в футболе не место.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/Uncategorized?src=hash">#Uncategorized</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Breakingnews?src=hash">#Breakingnews</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/News24?src=hash">#News24</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/RealTime?src=hash">#RealTime</a><br>Demirbay made to referee ... - <a href="https://t.co/1uqXfBHyi0">https://t.co/1uqXfBHyi0</a> <a href="https://t.co/ozm2tApf4K">pic.twitter.com/ozm2tApf4K</a></p>— 24365news UK (@24365news_ita) <a href="https://twitter.com/24365news_ita/status/673257772226584576">5 декабря 2015 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Штиндль мог бы стать чиновником-консерватором

В своих интервью Ларс Штиндль подчёркивает взгляды, свойственные закоренелому консерватору — если бы от него зависела судьба игры в футбол, он бы отменил офсайды и пропагандировал тактику W-M. Он выступает против большого количества сборных на крупных турнирах: «Да, на Евро мне понравилась Исландия, но 24 команды — всё равно перебор. Когда на чемпионате мира сыграют 48, будет ещё хуже». Он настаивает, что матчи в Бундеслиге должны играться по субботам начиная с 15:30, как принято исторически: «Есть определённые ценности, которые важно защищать». Он уважает ультрас, ходит «шизить» к фанатам и слегка заигрывает с ними — когда Штиндль играл за «Ганновер» в еврокубках, он забил «Копенгагену», вспомнил фанатскую песенку, где поётся о приключениях фаната на выезде («В Копенгагене зазвонил телефон…») и приложил ладонь к уху, имитируя звонок.

Консервативность Ларса немного забавна, если понять, что немецкому футболу его раскрыл революционный ход. Почти два года назад Андре Шуберт, тогда главный тренер Гладбаха, передвинул Штиндля на позицию нападающего, чтобы обеспечивать высокий прессинг. В Бундеслиге так делал «Фрайбург», передвинув в атаку опорника Карима Гуэде, но тот забивал две «коряги» в год — а Штиндль поставил голы на поток. Во всех турнирах Ларс настрелял 18 мячей, а особенно мощно сыграл во Флоренции, сделав хет-трик при счёте 0:3 по сумме двух встреч и в одиночку вытащив «Боруссию» в следующий раунд Лиги Европы.

Сандро Вагнер пересекался с клубным тренером на поле

Если знать предысторию этой фотки, она кажется очень милой.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="de" dir="ltr">? Als sie noch jünger waren... ? <a href="https://twitter.com/kicker_bl_li">@kicker_bl_li</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Nagelsmann?src=hash">#Nagelsmann</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Wagner?src=hash">#Wagner</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/tsg?src=hash">#tsg</a> <a href="https://t.co/ODP0PFlxhn">pic.twitter.com/ODP0PFlxhn</a></p>— TSG 1899 Hoffenheim (@achtzehn99) <a href="https://twitter.com/achtzehn99/status/798110640636235776">14 ноября 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

До апреля 2006-го Юлиан Нагельсманн был подающим надежды защитником «Мюнхен 1860», но потом пережил историю типичного молодого тренера — порвал мениски, съездил на неудачную операцию, решил закончить и погрузился в аналитическую работу. Нагельсманн играл в немецкой юношеской лиге, где пересёкся в мюнхенском дерби с Сандро Вагнером. Они одногодки.

Теперь Вагнер работает под руководством Нагельсманна в «Хоффенхайме». «Мы одного возраста, из одних мест, но если я перестану выкладываться на полную мощность, сяду на скамейку, как и остальные», — гарантирует Вагнер.

В 2009-м он забивал в финале триумфального для Германии юношеского Евро, но потом половина основы той «бундесманншафт» — Нойер, Хуммельс, Боатенг, Хёведес, Хедира, Озил — стали топ-игроками главной сборной, а Сандро застрял где-то между скамейками и второй лигой.

Прорыв случился только год назад, в «Дармштадте». В команде, тратившей на среднюю голевую атаку чуть больше четырёх секунд, Вагнер был кстати — ловил длинные передачи, скидывал партнёрам и завершал сам. Игра «Хоффенхайма» намного вариативнее, но и Нагельсманн очень ценит мощь своего нападающего.