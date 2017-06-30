6 историй об игроках новой Германии, которая всех рвёт
Несколько зарисовок об игроках сборной, способной выиграть Кубок конфедераций даже полуторным составом.
Йонас Хектор: из Оберлиги в сборную за три года
Свой путь в большом футболе Йонас Хектор начал со второй команды «Кёльна», куда попал в 20 лет, благо до родного Ауэрсмахера — всего 300 километров. Вообще, Хектор невероятно привязан к родной шахтёрской деревушке: играя по юношам за деревенскую команду, он получал предложение от академии «Саарбрюккена», но отказался
До появления в основе «Кёльна» Хектор никогда не играл левого защитника, пока однажды с подачи Хольгера Станиславски не вышел на незнакомой позиции и не «съел» своего соперника из «Дуйсбурга». Хектор то спускался в «Кёльн-2», игравший в шестой лиге, то поднимался обратно в главную команду, и мнение о новоиспечённом защитнике определит статистика: с Хектором на фланге «Кёльн» не проигрывал 14 матчей кряду.
Чтобы получить приглашение от Йоахима Лёва, Хектору хватило десятка матчей за «Кёльн» после выхода в Бундеслигу. Теперь на крайнего защитника, способного цементировать и центр обороны, облизываются европейские скауты.
Мустафи — «первый албанский чемпион мира»
Так про Шкодрана пишут на официальном сайте Косово. Мустафи считает себя албанцем, интегрированным в немецкое общество, и даже победу в финале чемпионата мира праздновал с албанским флагом на спине. Его семья переехала в Германию из македонского города Гостивара в поисках достатка: «Там люди получают по 300 евро в месяц, здесь такие деньги тратят, чтобы только заправить автомобиль бензином». Отец игрока, Али Булут, после переезда в Германию работал на стройке, чтобы прокормить семью, а спустя годы работал над контрактом сына с «Арсеналом».
Подъёмных, как у отца Неймара, там точно не было прописано: Мустафи — очень верующий мусульманин, разве что не летал в Мекку, как одноклубник Месут Озил. Он соблюдает посты, вообще не пьёт алкоголь и даже влипает в
В золотую сборную Германии он попал случайно,
Горецка не ест свинину, чтобы оставаться здоровым
Четыре года назад, работая для одного симпатичного стартапа о Бундеслиге (конечно, он загнулся), я видел дебют Леона Горецки в «Шальке» и активно следил за ним. Скауты оценивают талант игрока по 3−4 полным матчам, с Горецкой хватило одного, однако проблемы со здоровьем всё перечёркивали. Он пропускал игры
Считай, целый сезон в мусор.
Летом 2016-го Горецка встретился с диетологом, услышал диагноз — хроническое воспаление кишечника — и полностью пересмотрел рацион. «С тех пор как я перестал есть продукты с глютеном, орехи, свинину и пить молоко, я стал гораздо быстрее восстанавливаться после матчей», — говорит Горецка.
Подходящая диета, чтобы выдать сильный сезон и зажечь на Кубке конфедераций. Горецка отыграл 30 матчей в Бундеслиге — больше, чем
Керем Демирбай и самое оригинальное наказание за сексизм
На Кубок конфедераций Демирбай приехал одним из самых ярких игроков Бундеслиги,
DFB отстранил Демирбая на пять матчей, а внутренний кодекс «Фортуны» предписал игроку своё наказание — отсудить девчачий матч в Дюссельдорфе. «Так мы поступаем со всеми молодыми футболистами, допускающими ошибки», — рассказывали в «Фортуне». Спустя пару дней Керем уже примерил на себя роль судьи, приехав на игру юниорских команд «Хаас» и «Лангенберг».
Ну где твоя судейская форма, Керем? Судьям в пальто в футболе не место.
Штиндль мог бы стать
В своих интервью Ларс Штиндль подчёркивает взгляды, свойственные закоренелому консерватору — если бы от него зависела судьба игры в футбол, он бы отменил офсайды и пропагандировал тактику
Консервативность Ларса немного забавна, если понять, что немецкому футболу его раскрыл революционный ход. Почти два года назад Андре Шуберт, тогда главный тренер Гладбаха, передвинул Штиндля на позицию нападающего, чтобы обеспечивать высокий прессинг. В Бундеслиге так делал «Фрайбург», передвинув в атаку опорника Карима Гуэде, но тот забивал две «коряги» в год — а Штиндль поставил голы на поток. Во всех турнирах Ларс настрелял 18 мячей, а особенно мощно сыграл во Флоренции, сделав
Сандро Вагнер пересекался с клубным тренером на поле
Если знать предысторию этой фотки, она кажется очень милой.
До апреля 2006-го Юлиан Нагельсманн был подающим надежды защитником «Мюнхен 1860», но потом пережил историю типичного молодого тренера — порвал мениски, съездил на неудачную операцию, решил закончить и погрузился в аналитическую работу. Нагельсманн играл в немецкой юношеской лиге, где пересёкся в мюнхенском дерби с Сандро Вагнером. Они одногодки.
Теперь Вагнер работает под руководством Нагельсманна в «Хоффенхайме». «Мы одного возраста, из одних мест, но если я перестану выкладываться на полную мощность, сяду на скамейку, как и остальные», — гарантирует Вагнер.
В 2009-м он забивал в финале триумфального для Германии юношеского Евро, но потом половина основы той «бундесманншафт» — Нойер, Хуммельс, Боатенг, Хёведес, Хедира, Озил — стали
Прорыв случился только год назад, в «Дармштадте». В команде, тратившей на среднюю голевую атаку чуть больше четырёх секунд, Вагнер был кстати — ловил длинные передачи, скидывал партнёрам и завершал сам. Игра «Хоффенхайма» намного вариативнее, но и Нагельсманн очень ценит мощь своего нападающего.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter