«У вас отличная страна, а в Сочи прекрасный пляж». Немцы хвалят Россию

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«Я рад, но очень устал»

— Мы забили два гола, это очень сильно упростило нам задачу, — начал капитан очевидность Антонио Рюдигер. — После этого мы действовали на контратаках.

— Многие не ожидали, что вы попадете в финал.

— Это вы не ожидали, — парирует защитник. — Мы шли к этой цели и рады ее достигнуть.

— Вы не выглядите веселым.

— Я рад. Просто очень устал, — сказал гигант и пошел отдыхать.

Один из двух лучших бомбардиров Кубка Конфедераций Тимо Вернер намного веселее и не скрывал свою радость.

— Мы гордимся своей победой. Не все верили, что мы так легко попадем в финал.

— Из солнечного Сочи вам теперь ехать в хмурый Петербург.

— Да, но это всего на два дня. Мы с грустью покидаем Сочи, потому что выиграли все матчи здесь, да и погода действительно была отличная. Надеемся, что сможем победить в финале.

— Многое решат детали, но вряд ли решающее влияние окажет место матча. Мы уже переезжали в Казань, поэтому это не проблема для нас, — подтвердил слова партнера Маттиас Гинтер.

«У нас молодая команда, а мы вышли в финал»

— Вы до начала турнира говорили — «увидимся в финале!» — припомнили журналисты Джошуа Киммиху

— Да, так оно и получилось!

— Этот матч был полностью ваш?

— Не скажу, что мы контролировали ход игры, Мексика хорошо атаковала и могла забить больше, но и мы реализовали не все моменты.

— Эта победа сродни полуфинальной победе над Бразилией на ЧМ. Гордитесь?

— Да, конечно гордимся, ведь у нас такая молодая команда, а мы смогли выйти с первого места в группе, а теперь и вышли в финал.

— Вы разобрали игру Чили?

— Да. Одного матча с ними нам хватило, они играют по одной и той же системе, но с разной интенсивностью.

Эмре Джан в последнем матче получил всего 20 минут, но все равно не отказал в эксклюзивном интервью корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

— Неправильно будет сказать, что все 90 минут мы были лучше и создавали моменты один за одним. Но я считаю, мы провели хороший матч и заслуженно победили.

— Что думаете о Чили?

— Мы уже играли с этой командой и примерно понимаем, что от нее ожидать. Нужно будет внимательно следить за их нападающими и показывать свой футбол в атаке. Вот и все.

— Вы в России уже больше недели. Как вам тут?

— Россия — очень красивая страна! Люди здесь очень дружелюбные, отели подготовлены для нас самые лучшие, а в Сочи еще и прекрасный пляж! Я всем доволен, — подытожил жизнерадостный игрок «Ливерпуля».