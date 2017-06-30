«У вас отличная страна, а в Сочи прекрасный пляж». Немцы хвалят Россию
Футболисты сборной Германии — пример для всех: крупно победили, но говорили не только об игре, но и о достопримечательностях Сочи.
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«Я рад, но очень устал»
— Мы забили два гола, это очень сильно упростило нам задачу, — начал капитан очевидность Антонио Рюдигер. — После этого мы действовали на контратаках.
— Многие не ожидали, что вы попадете в финал.
— Это вы не ожидали, — парирует защитник. — Мы шли к этой цели и рады ее достигнуть.
— Вы не выглядите веселым.
— Я рад. Просто очень устал, — сказал гигант и пошел отдыхать.
Один из двух лучших бомбардиров Кубка Конфедераций Тимо Вернер намного веселее и не скрывал свою радость.
— Мы гордимся своей победой. Не все верили, что мы так легко попадем в финал.
— Из солнечного Сочи вам теперь ехать в хмурый Петербург.
— Да, но это всего на два дня. Мы с грустью покидаем Сочи, потому что выиграли все матчи здесь, да и погода действительно была отличная. Надеемся, что сможем победить в финале.
— Многое решат детали, но вряд ли решающее влияние окажет место матча. Мы уже переезжали в Казань, поэтому это не проблема для нас, — подтвердил слова партнера Маттиас Гинтер.
«У нас молодая команда, а мы вышли в финал»
— Вы до начала турнира говорили — «увидимся в финале!» — припомнили журналисты Джошуа Киммиху
— Да, так оно и получилось!
— Этот матч был полностью ваш?
— Не скажу, что мы контролировали ход игры, Мексика хорошо атаковала и могла забить больше, но и мы реализовали не все моменты.
— Эта победа сродни полуфинальной победе над Бразилией на ЧМ. Гордитесь?
— Да, конечно гордимся, ведь у нас такая молодая команда, а мы смогли выйти с первого места в группе, а теперь и вышли в финал.
— Вы разобрали игру Чили?
— Да. Одного матча с ними нам хватило, они играют по одной и той же системе, но с разной интенсивностью.
Эмре Джан в последнем матче получил всего 20 минут, но все равно не отказал в эксклюзивном интервью корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
— Неправильно будет сказать, что все 90 минут мы были лучше и создавали моменты один за одним. Но я считаю, мы провели хороший матч и заслуженно победили.
— Что думаете о Чили?
— Мы уже играли с этой командой и примерно понимаем, что от нее ожидать. Нужно будет внимательно следить за их нападающими и показывать свой футбол в атаке. Вот и все.
— Вы в России уже больше недели. Как вам тут?
— Россия — очень красивая страна! Люди здесь очень дружелюбные, отели подготовлены для нас самые лучшие, а в Сочи еще и прекрасный пляж! Я всем доволен, — подытожил жизнерадостный игрок «Ливерпуля».
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|Йоахим Лев
|Хуан Карлос Осорио
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|8
|12
|Удары (всего)
|25
|7
|Удары в створ
|9
|0
|Штанги, перекладины
|1
|4
|Угловые
|11
|16
|Фолы
|8
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Нестор Питана (Аргентина)
|Боковой судья
|Артур Диаш (Португалия)
|Боковой судья
|Эрнан Майдана (Аргентина)
|Боковой судья
|Хуан Пабло Белатти (Аргентина)
|Боковой судья
|Эленито Ди Либераторе (Италия)
|Боковой судья
|Сандру Риччи (Бразилия)
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