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Кубок конфедераций по футболу 2017
До финала Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
тв
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17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
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Германия 3
тв
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Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30239160/
30 июня 2017, 11:34 | Советский спорт

«У вас отличная страна, а в Сочи прекрасный пляж». Немцы хвалят Россию

Футболисты сборной Германии — пример для всех: крупно победили, но говорили не только об игре, но и о достопримечательностях Сочи.

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© РИА "Новости"
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«Я рад, но очень устал»

— Мы забили два гола, это очень сильно упростило нам задачу, — начал капитан очевидность Антонио Рюдигер. — После этого мы действовали на контратаках.

— Многие не ожидали, что вы попадете в финал.
— Это вы не ожидали, — парирует защитник. — Мы шли к этой цели и рады ее достигнуть.

— Вы не выглядите веселым.
— Я рад. Просто очень устал, — сказал гигант и пошел отдыхать.

Один из двух лучших бомбардиров Кубка Конфедераций Тимо Вернер намного веселее и не скрывал свою радость.

— Мы гордимся своей победой. Не все верили, что мы так легко попадем в финал.

— Из солнечного Сочи вам теперь ехать в хмурый Петербург.
— Да, но это всего на два дня. Мы с грустью покидаем Сочи, потому что выиграли все матчи здесь, да и погода действительно была отличная. Надеемся, что сможем победить в финале.

— Многое решат детали, но вряд ли решающее влияние окажет место матча. Мы уже переезжали в Казань, поэтому это не проблема для нас, — подтвердил слова партнера Маттиас Гинтер.

«У нас молодая команда, а мы вышли в финал»

— Вы до начала турнира говорили — «увидимся в финале!» — припомнили журналисты Джошуа Киммиху
— Да, так оно и получилось!

— Этот матч был полностью ваш?
— Не скажу, что мы контролировали ход игры, Мексика хорошо атаковала и могла забить больше, но и мы реализовали не все моменты.

— Эта победа сродни полуфинальной победе над Бразилией на ЧМ. Гордитесь?
— Да, конечно гордимся, ведь у нас такая молодая команда, а мы смогли выйти с первого места в группе, а теперь и вышли в финал.

— Вы разобрали игру Чили?
— Да. Одного матча с ними нам хватило, они играют по одной и той же системе, но с разной интенсивностью.

Эмре Джан в последнем матче получил всего 20 минут, но все равно не отказал в эксклюзивном интервью корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

— Неправильно будет сказать, что все 90 минут мы были лучше и создавали моменты один за одним. Но я считаю, мы провели хороший матч и заслуженно победили.

— Что думаете о Чили?
— Мы уже играли с этой командой и примерно понимаем, что от нее ожидать. Нужно будет внимательно следить за их нападающими и показывать свой футбол в атаке. Вот и все.

— Вы в России уже больше недели. Как вам тут?
— Россия — очень красивая страна! Люди здесь очень дружелюбные, отели подготовлены для нас самые лучшие, а в Сочи еще и прекрасный пляж! Я всем доволен, — подытожил жизнерадостный игрок «Ливерпуля».

© Ньюстюб
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29 Июня, 21:00 Зрители 37923 1/2 финала Фишт
Германия 4:1
Первый тайм: 2:0
Мексика
Главные тренеры
Йоахим Лев Хуан Карлос Осорио
Голы
6′ Леон Горецка (Б. Хенрикс) 8
8′ Леон Горецка (Т. Вернер, Л. Штиндль) 8
59′ Тимо Вернер (Й. Хектор, Ю. Дракслер) 11
90+1′ Амин Юнес (Эмре Джан, Ю. Брандт) 15
8 Марко Фабиан (Э. Эррера) 89′
Составы
Марк-Андре тер Штеген 22
Маттиас Гинтер 4
Антонио Рюдигер 16
Джошуа Киммих 18
Беньямин Хенрикс 6
Йонас Хектор 3
Тимо Вернер 11
Себастьян Руди 21
81′ Юлиан Дракслер (к) 7
Амин Юнес 15
78′ Ларс Штиндль 13
Юлиан Брандт 20
67′ Леон Горецка 8
72′ Эмре Джан 14
13 Гильермо Очоа
7 Мигель Лаюн
23 Освальдо Аланис
2 Нестор Араухо
15 Эктор Морено (к)
14 Хавьер Эрнандес
9 Рауль Хименес 55′
16 Эктор Эррера
6 Хонатан дос Сантос 66′
4 Рафаэль Маркес
10 Джовани дос Сантос 62′
8 Марко Фабиан
20 Хавьер Акино 46′
22 Ирвинг Лосано
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 8
12 Удары (всего) 25
7 Удары в створ 9
0 Штанги, перекладины 1
4 Угловые 11
16 Фолы 8
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Нестор Питана (Аргентина)
Боковой судья Артур Диаш (Португалия)
Боковой судья Эрнан Майдана (Аргентина)
Боковой судья Хуан Пабло Белатти (Аргентина)
Боковой судья Эленито Ди Либераторе (Италия)
Боковой судья Сандру Риччи (Бразилия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти

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