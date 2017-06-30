Германия соблюдает правила

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Немецкая стабильность

Получив право проведения чемпионата мира 2006 года, Немецкий футбольный союз основательно подошел подготовке к турниру и добился того, чтобы на государственном уровне была принята программа подготовки кадров. Сборная Германии под руководством Юргена Клинсманна при ассистенте Йоахиме Леве на том мундиале поразила всех свей молодостью, свежестью и напором.

С тех пор «бундестим» ни разу не пропускала полуфиналы крупных международных турниров, раз в два года стабильно пополняя коллекцию медалей — три бронзы, серебро и золото пяти разыгранных чемпионатов мира и Европы.

При этом практически каждый двухлетний цикл открывает футбольному миру очередного таланта, являющегося плодом той самой программы подготовки. Имея целые поколения молодых талантливых футболистов, Лев просто не мог задействовать в национальной команде всех, отдавая предпочтение более опытным и мастеровитым спортсменам, что логично в условиях краткосрочных международных турниров.

В результате большие мастера через лето вместо отдыха отправлялись на дальние берега защищать честь страны и, что называется, пресытились победами. И тогда Лев решил, что на Кубок конфедераций в Россию повезет не «стариков», которые составляют костяк национальной команды прямо сейчас, а их ближайших резервистов. Благо, выбирать Леву есть из кого.

Так российским болельщикам представилась уникальная возможность посмотреть вживую на тех, кто уже завтра будет составлять костяк сборной Германии. И очевидно, немало членов этой команды мы увидим на чемпионате мира в будущем году.

«Опыт, который ты приобретаешь на этом турнире ФИФА, поможет на более крупных турнирах. Эти ребята должны быть готовы крепко стоять на ногах, защищать честь своей страны. За последние недели мы действительно стали коллективом. У нас голодные игроки, которые мечтали попасть в сборную, сыграть на Кубке конфедераций. Это и помогает нам побеждать — мотивация», — приводит слова Лева «Чемпионат.com».

И этим вот вторым, по сути, составом сборная Германии пробилась в финал турнира, участниками которого являются сильнейшие представители своих континентов. И сделала это весьма уверенно. Заняв первое место в группе, подопечные Лева разгромили в полуфинале команду Мексики, в очередной раз гарантировав себе место на пьедестале.

Немецкая эффективность

В противостоянии с мексиканцами сборная Германии, несмотря на крупный счет, не превзошла своего оппонента. Во всяком случае, если исходить из сухих цифр статистики.

По ударам Чичарито и компания превзошли соперника более чем в два раза (25 -12), по количеству поданных угловых — почти в три (11−4). При этом мексиканцы чаще владели мячом (58%-42%) и заставляли соперника фолить (16−8).

Зато в чем европейцы превзошли оппонента, так это в эффективности. Семь раз попав в створ ворот Гильермо Очоа, они четырежды переиграли вратаря мексиканской сборной, тогда как девять ударов в створ ворот Марка-Андре тер Штегена к взятию ворот привели всего лишь раз.

Полузащитник «основной» сборной Германии и туринского «Ювентуса» Сами Хедира даже отметил немецкую эффективность в атаке в своем твиттере.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="de" dir="ltr">Finale! ?? Top-Leistung gegen einen starken Gegner heute! Gratulation an <a href="https://twitter.com/hashtag/DieMannschaft?src=hash">#DieMannschaft</a>! ??⚽ <a href="https://twitter.com/hashtag/ConfedCup?src=hash">#ConfedCup</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/GERMEX?src=hash">#GERMEX</a> <a href="https://twitter.com/DFB_Team">@dfb_team</a></p>— Sami Khedira (@SamiKhedira) <a href="https://twitter.com/SamiKhedira/status/880514163570876416">29 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Финал! Высочайшая эффективность против сильного соперника. Поздравляю!» — написал он.

Впрочем, данную эффективность в завершающей стадии атаки можно объяснить ходом встречи. Уже к 8-й минуте зеленые «горели» со счетом 0:2, в связи с чем вынуждены были идти вперед большими силами, а большинство ударов наносили из-за пределов или с линии штрафной, тогда как немцы получили возможность для маневра и старались довести все свои контрвыпады до логического завершения.

Лучшим примером тому третий гол «бундесманншафт». Юлиан Дракслер проникающей передачей нашел Йонаса Хектора на углу вратарской, но тот не стал бить в выбегающего навстречу вратаря, а покатил мяч в центр, где Тимо Вернер оказался перед пустыми воротами.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Лучший игрок матча Bud Alcohol Free - Леон Горецка! Аплодисменты! ?<a href="https://twitter.com/hashtag/GERMEX?src=hash">#GERMEX</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/BUDAFMOTM?src=hash">#BUDAFMOTM</a> <a href="https://t.co/qmGAKzc3Pi">pic.twitter.com/qmGAKzc3Pi</a></p>— #КК2017 (@fifaworldcup_ru) <a href="https://twitter.com/fifaworldcup_ru/status/880514720809316354">29 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Впрочем, команда Хуана Карлоса Осорио имела массу подходов к чужой штрафной и в том, что не смогла их реализовать, должна винить только себя.

Мода на трех центральных

В нынешнем немецком поколении, так уж повелось, оказалось больше невостребованных «основной» сборной защитников, чем кого бы то ни было. В игре против Мексики на поле появилось аж шесть игроков данного амплуа — Хектор, Маттиас Гинтер, Бенджамин Хенрихс, Антонио Рюдигер, Джошуа Киммих и Себастьян Руди. При этом в запасе остались Шкодран Мустафи, Марвин Платтенхардт и Никлас Зюле.

В сложившейся ситуации Лев предпочитает модную ныне расстановку в три центральных защитника (Рюдигер — Гинтер — Киммих). Хектор и Хенрихс стали полноправными хозяевами на флангах, а Руди составил пару Леону Горецке в центральной зоне.

Несмотря на обилие мастеров игры в отборе, немцы показали довольно слабую игру в этом аспекте. Чичарито и ко создали у ворот соперника массу моментов, регулярно запутывая не привыкших к такой расстановке оппонентов. Руди и Горецка не успели наладить командное взаимодействие со своими защитниками, в результате чего соперники регулярно находили свободное пространство между линиями, оказываясь против трех центрбеков. Раз за разом это приводило к пожарам в штрафной, и будь мексиканцы поточнее в завершающей стадии, итог встречи мог быть иным.

Горецка наиграл на «Баварию»

Полузащитник Леон Горецка в нынешнем составе сборной Германии стал одним из лидеров и ключевых игроков и заслужил вызова в национальную команду будущим летом. Именно он стал главным героем прошедшей встречи, уже к 8-й минуте оформив дубль. Сначала он поразил ворота Очоа не сильным, но выверенным ударом из-за пределов штрафной, у спустя две минуты нашел в оборонительных построениях соперника свободную зону, открылся под проникающую передачу, получил мяч, вышел один на один с Очоа и техничным ударом в дальний угол его переиграл. В тот момент игра на 80% была сделана.

Горецка является полузащитником «Шальке-04» и выступает за эту команду с 2013 года, очень ярко заявив о себе в нынешнем сезоне. Чемпионат Германии так устроен, что это не могло пройти незамеченным мимо селекционеров мюнхенской «Баварии». В клубе заявили о том, что продавать своего лидера не намерены, но мы знаем, как мюнхенцы умеют уговаривать. А для них трансфер полузащитника может стать одной из ключевых задач на лето, поскольку Хаби Алонсо завершил профессиональную карьеру, а мечущуюся душу чилийца Артуро Видаля хотят видеть у себя все клубы Европы и даже Китая, где могут позволить себе дорогую игрушку, какую бы цену за нее не пришлось заплатить.

В этой ситуации трансфер Горецки в «Баварию» будет выглядеть чем-то само собой разумеющимся и никого не удивит.

К слову, дубль Горецки стал самым быстрым за всю историю турнира, и с тремя голами он возглавил его бомбардирскую гонку в нынешнем розыгрыше наряду с Вернером.

Германия покидает Сочи

Теперь сборной Германии предстоит сыграть в финале против Чили. Встреча пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» 2 июля. Таким образом, немцам придется покинуть гостеприимный Сочи, который им так понравился.

«Германию в финале Кубка конфедераций ждет тяжелый матч. Мы уже играли с Чили, было непросто. Жаль, что покидаем Сочи, но, уверен, на результате это не скажется», — заявил после матча Гинтер.

Из четырех проведенных матчей три для немцев пришлись именно на сочинскую часть турнира, чем Лев и его подопечные не раз восхищались.

«Нам помогало то, что мы были в Сочи все это время, у нас было больше времени на подготовку, хорошая обстановка — это тоже сыграло свою роль», — отметил довольный выходом в финал Лев.

«Хотелось бы сказать спасибо Сочи, нам жаль покидать город, который принес нам три победы и удовольствие», — добавил Вернер.