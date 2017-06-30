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https://sport.mail.ru/football2017/news/30238559/
30 июня 2017, 12:23 | ТАСС

Тренер команды Бразилии по футболу уверен, что матч со сборной России состоится

МОСКВА, 30 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Главный тренер сборной Бразилии по футболу Тите выразил уверенность в том, что товарищеский матч со сборной России в скором времени состоится. Цитату специалиста ТАСС предоставила пресс-служба Бразильской конфедерации футбола (CBF).

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Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил, что организация ведет переговоры с CBF о проведении товарищеского матча национальных команд. Незадолго до этого бразильский телеканал O Globo сообщил, что матч Бразилия — Россия может состояться в ноябре 2017 года или в марте 2018-го.

«Это возможно; я могу сказать, что у нас был шанс сыграть после встречи с командой Аргентины, но я попросил не делать этого в данный момент. Дело в том, что это было бы бесчеловечно по отношению к игрокам, которым пришлось бы совершить путь длиной в сутки в другой часовой пояс, у меня бы даже не было времени потренировать команду. В связи с этим я посчитал логичным провести матч в другое время. При этом я уверен, что со сборной России мы сыграем», — сказал Тите.

Товарищеский матч Бразилия — Аргентина состоялся 9 июня в австралийском Мельбурне и завершился поражением пятикратных чемпионов мира со счетом 0:1. С бразильцами российские футболисты могли сыграть в рамках подготовки к Кубку конфедераций, который стартовал 17 июня и завершится 2 июля матчем между сборными Чили и Германии. В результате соперниками по товарищеским матчам команды Станислава Черчесова в рамках подготовки к Кубку конфедераций стали сборные Венгрии и Чили.

Ранее сообщалось, что приоритетным местом проведения матча является Большая спортивная арена «Лужники». В ноябре московский стадион должен принять первый после реконструкции тестовый футбольный матч, приуроченный к подготовке к чемпионату мира 2018 года.
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