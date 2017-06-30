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Кубок конфедераций по футболу 2017
До финала Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
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18.06 завершен Камерун 0
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19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
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Португалия 1
тв
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21.06 завершен Мексика 2
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30236058/
30 июня 2017, 9:30 | ТАСС

В Чили разгорелся скандал из-за просмотра врачами матча Кубка конфедераций в ходе операции

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Больница при Чилийском университете начала проверку в отношении врачей, которые смотрели матч Кубка конфедераций во время операции. Как сообщил в четверг телеканал «Канал 13», расследование было инициировано после волны критики, обрушившейся на хирургов после публикации видеозаписи операции, на ней видно, как врачи прервали работу, чтобы увидеть гол чилийской сборной во время игры с командой Португалии.

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© РИА "Новости"
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В своем заявлении медицинское учреждение назвало просмотр матча и съемку во время операции «нарушением основополагающего принципа уважения по отношению к пациенту». «Мы приняли все соответствующие административные меры. Было начато предварительное расследование», — отмечается в заявлении.

Учреждение также сообщило, что пациент успешно восстанавливается после операции.

Ранее Министерство здравоохранения Чили также сообщило, что собирается провести расследование в связи с появившимся в интернете видео. На тот момент было неизвестно, в какой больнице проходила операция.

Полуфинальный матч турнира между сборными Чили и Португалии состоялся в среду в Казани. Основное и дополнительное время встречи завершились вничью — 0:0. В серии пенальти чилийцы победили и вышли в финал Кубка конфедераций.
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28 Июня, 21:00 Зрители 40855 1/2 финала Казань Арена
Португалия 0:0
Основное время: 0:0 (0:0)
Серия пенальти: 0:3
 Чили
Главные тренеры
Фернанду Сантуш Хуан Антонио Пицци
Составы
Руй Патрисиу 1
115′ Седрик Суариш 21
Элизеу 19
111′ Бруну Алвеш 2
96′ Жозе Фонти 6
Криштиану Роналду (к) 7
31′ Виллиам Карвалью 14
83′ Бернарду Силва 10
Рикарду Куарежма 20
116′ Андре Гомиш 15
Желсон Мартинш 18
102′ Адриэн Силва 23
Жоау Моутинью 8
43′ 76′ Андре Силва 9
Нани 17
1 Клаудио Браво (к)
15 Жан Босежур
17 Гари Медель
18 Гонсало Хара 23′
20 Чарльз Арангис
8 Артуро Видаль
7 Алексис Санчес
21 Марсело Диас
4 Маурисио Исла 120′
6 Хосе Педро Фуэнсалида
10 Пабло Эрнандес 112′ 51′
5 Франсиско Сильва
11 Эдуардо Варгас 86′
16 Мартин Родригес
Статистика
5 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 6
15 Удары (всего) 15
3 Удары в створ 3
0 Штанги, перекладины 2
7 Угловые 5
11 Фолы 13
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Алиреза Фагани (Иран)
Боковой судья Реза Сохандан (Иран)
Боковой судья Мохаммадреза Мансури (Иран)
  Джайр Марруфо (США)
  Равшан Ирматов (Узбекистан)
  Абдула Альшальваи (Саудовская Аравия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти

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