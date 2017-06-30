В Чили разгорелся скандал из-за просмотра врачами матча Кубка конфедераций в ходе операции

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В своем заявлении медицинское учреждение назвало просмотр матча и съемку во время операции «нарушением основополагающего принципа уважения по отношению к пациенту». «Мы приняли все соответствующие административные меры. Было начато предварительное расследование», — отмечается в заявлении.

Учреждение также сообщило, что пациент успешно восстанавливается после операции.

Ранее Министерство здравоохранения Чили также сообщило, что собирается провести расследование в связи с появившимся в интернете видео. На тот момент было неизвестно, в какой больнице проходила операция.

Полуфинальный матч турнира между сборными Чили и Португалии состоялся в среду в Казани. Основное и дополнительное время встречи завершились вничью — 0:0. В серии пенальти чилийцы победили и вышли в финал Кубка конфедераций.