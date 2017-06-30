Киммих: Сборная Германии была подготовлена тактически к матчу с мексиканцами

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Сборная Германии обыграла команду Мексики в полуфинале со счетом 4:1.

«Я думаю, одного матча нам хватает для разбора соперника. Они играют по одной и той же схеме с разной интенсивностью. Я не скажу, что мы полностью контролировали игру, но победа заслужена», — отметил он.

Киммих добавил, что он рад, что такая сборная Германии, выступающая в экспериментальном составе, смогла попасть в финал и занять первое место в отборочной группе.

В финале Кубка конфедераций сборная Германии встретится с командой Чили, которая в среду в серии пенальти победила португальцев. Немцы и чилийцы уже встречались на групповом этапе турнира, тогда была зафиксирована ничья — 1:1.