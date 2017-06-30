Пресс-атташе «Спартака»: Карреру искренне расстроило поражение сборной России

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Ранее в интервью La Gazzetta dello Sport Каррера заявил: «Это эгоистично, но я бы хотел, чтобы сборная России не вышла из группы. Тогда мои игроки скорее вернутся в команду. Я — часть клуба и понимаю, что выход из группы всем навредит».

«Вся команда, включая легионеров, была у телевизора, когда мы играли с Мексикой, в том числе и Массимо Каррера. И я видел, как Каррера расстроился после того, как наша сборная проиграла. Каррера совершенно искренне расстроился, поскольку Массимо, недаром он об этом сказал, — часть российского футбола», — заявил Трахтенберг в эфире программы «Все на матч».