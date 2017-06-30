Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кубок конфедераций по футболу 2017
До финала Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
25.06 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
Группа B
25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
тв
1/2 финала
28.06 завершен
Пен. 		Португалия 0
Чили 0 (3)
тв
1/2 финала
29.06 завершен Германия 4
Мексика 1
Матч за 3-е место
2.07 не начался Португалия
Мексика
Финал
2.07 не начался Чили
Германия
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/football2017/news/30235703/
30 июня 2017, 1:03 | Чемпионат.com

Пресс-атташе «Спартака»: Карреру искренне расстроило поражение сборной России

Пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг заявил, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера искренне болел за сборную России в матче Кубка конфедераций с командой Мексики (1:2).

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"
1/19

Ранее в интервью La Gazzetta dello Sport Каррера заявил: «Это эгоистично, но я бы хотел, чтобы сборная России не вышла из группы. Тогда мои игроки скорее вернутся в команду. Я — часть клуба и понимаю, что выход из группы всем навредит».

«Вся команда, включая легионеров, была у телевизора, когда мы играли с Мексикой, в том числе и Массимо Каррера. И я видел, как Каррера расстроился после того, как наша сборная проиграла. Каррера совершенно искренне расстроился, поскольку Массимо, недаром он об этом сказал, — часть российского футбола», — заявил Трахтенберг в эфире программы «Все на матч».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
24 Июня, 18:00 Зрители 41585 Группа A Казань Арена
Мексика 2:1
Первый тайм: 1:1
Россия
Главные тренеры
Хуан Карлос Осорио Станислав Черчесов
Голы
30′ Нестор Араухо (Э. Эррера) 2
52′ Ирвинг Лосано (Э. Эррера) 22
19 Александр Самедов (А. Ерохин, А. Головин) 25′
Составы
Гильермо Очоа 13
Нестор Араухо 2
Мигель Лаюн 7
Эктор Морено 15
Хонатан дос Сантос 6
Хавьер Эрнандес 14
Ирвинг Лосано 22
Эктор Эррера 16
39′ Диего Рейес 5
Луис Рейес 21
16′ 70′ Андрес Гуардадо (к) 18
90+2′ Освальдо Аланис 23
45′ Карлос Альберто Вела 11
Хавьер Акино 20
1 Игорь Акинфеев (к)
5 Виктор Васин 71′
6 Георгий Джикия
13 Федор Кудряшов 63′
19 Александр Самедов
18 Юрий Жирков 9′ 68′
17 Александр Головин 88′
8 Денис Глушаков
21 Александр Ерохин 70′
2 Игорь Смольников
9 Федор Смолов 78′
20 Максим Канунников
11 Александр Бухаров 64′
7 Дмитрий Полоз
Статистика
2 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
12 Удары (всего) 10
7 Удары в створ 2
0 Штанги, перекладины 1
7 Фолы 20
3 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Фахад Аль-Мирдаси (Саудовская Аравия)
Боковой судья Абдула Альшальваи (Саудовская Аравия)
Боковой судья Мохаммед Аль Абакри (Саудовская Аравия)
  Джайр Марруфо (США)
  Равшан Ирматов (Узбекистан)
  Реза Сохандан (Иран)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти

Новости по теме

Эрнандес: Любой футболист сборной России сможет играть в сильнейших клубах Европы

Эрнандес: Любой футболист сборной России сможет играть в сильнейших клубах Европы

СОЧИ, 30 июня. /ТАСС/. Все футболисты сборной России по футболу обладают достаточным уровнем мастерства, чтобы выступать в самых сильных европейских клубах. Такое мнение журналистам высказал нападающий сборной Мексики Хавьер Эрнандес после полуфинального матча Кубка конфедераций в Сочи.
Еще 7 новостей   Все новости
13 июня

Тренируйся, как Шарапова: 5 слагаемых чемпионства

Популярный антистресс: 5 фактов о спиннере

Халк изобразил тот же жест, который сделали Кокорин и Дзюба. ФОТО
Викторина
Вышла ли сборная России из группы на Евро-2004?