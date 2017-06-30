Эрнандес: Любой футболист сборной России сможет играть в сильнейших клубах Европы

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В четверг сборная Германии обыграла команду Мексики (4:1) и вышла в финал турнира. Сборная России заняла в отборочной группе Кубка конфедераций третье место и не смогла выйти в плей-офф.

«Я считаю, что сборная России — сильная команда, которая попала в сложную группу, но любой из ее футболистов может играть в лучших европейских клубах. Клубы из России играют в Лиге чемпионов, и это уже говорит о том, что они конкурентоспособны», — сказал Эрнандес.

В матче за бронзу Кубка конфедераций сборная Мексики сыграет с португальцами в Москве.

«Сборная Мексики постарается добиться победы в матче за третье место. Нам не нужно расстраиваться по поводу проигрыша команде Германии, нужно идти дальше. Я бы не стал связывать наше поражение с усталостью, просто это футбол, такое происходит», — добавил он.

Матч за третье место и финал Кубка конфедераций пройдут 2 июля.