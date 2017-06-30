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Кубок конфедераций по футболу 2017
До финала Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
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19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30235585/
30 июня 2017, 0:41 | ТАСС

Йоахим Лев назвал великолепной организацию Кубка конфедераций

СОЧИ, 30 июня. /ТАСС/. Главный тренер немецкой сборной Йоахим Лев назвал великолепной организацию Кубка конфедераций в России, команда отлично себя чувствовала. Об этом он заявил журналистам после полуфинального матча с мексиканцами (4:1), который прошел в Сочи.

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«Мы очень довольны. Организация была великолепной, все прекрасно функционировало, для нас были созданы лучшие условия здесь [в Сочи] и в Казани, на тренировочной базе. Все в прекрасном состоянии, замечательный стадион, у нас не было никаких проблем с нашими поездками, с логистикой было хорошо», — сказал Лев.

По его словам, сборная Германии отлично чувствовала себя в Сочи, где готовилась к полуфиналу четыре дня. «Мы чувствовали себя здесь просто прекрасно», — отметил тренер.

В финале Кубка конфедераций сборная Германии встретится с командой Чили. Матч пройдет 2 июля в Санкт-Петербурге.
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29 Июня, 21:00 Зрители 37923 1/2 финала Фишт
Германия 4:1
Первый тайм: 2:0
Мексика
Главные тренеры
Йоахим Лев Хуан Карлос Осорио
Голы
6′ Леон Горецка (Б. Хенрикс) 8
8′ Леон Горецка (Т. Вернер, Л. Штиндль) 8
59′ Тимо Вернер (Й. Хектор, Ю. Дракслер) 11
90+1′ Амин Юнес (Эмре Джан, Ю. Брандт) 15
8 Марко Фабиан (Э. Эррера) 89′
Составы
Марк-Андре тер Штеген 22
Маттиас Гинтер 4
Антонио Рюдигер 16
Джошуа Киммих 18
Беньямин Хенрикс 6
Йонас Хектор 3
Тимо Вернер 11
Себастьян Руди 21
81′ Юлиан Дракслер (к) 7
Амин Юнес 15
78′ Ларс Штиндль 13
Юлиан Брандт 20
67′ Леон Горецка 8
72′ Эмре Джан 14
13 Гильермо Очоа
7 Мигель Лаюн
23 Освальдо Аланис
2 Нестор Араухо
15 Эктор Морено (к)
14 Хавьер Эрнандес
9 Рауль Хименес 55′
16 Эктор Эррера
6 Хонатан дос Сантос 66′
4 Рафаэль Маркес
10 Джовани дос Сантос 62′
8 Марко Фабиан
20 Хавьер Акино 46′
22 Ирвинг Лосано
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 8
12 Удары (всего) 25
7 Удары в створ 9
0 Штанги, перекладины 1
4 Угловые 11
16 Фолы 8
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Нестор Питана (Аргентина)
Боковой судья Артур Диаш (Португалия)
Боковой судья Эрнан Майдана (Аргентина)
Боковой судья Хуан Пабло Белатти (Аргентина)
Боковой судья Эленито Ди Либераторе (Италия)
Боковой судья Сандру Риччи (Бразилия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти

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