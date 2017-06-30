Йоахим Лев назвал великолепной организацию Кубка конфедераций

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«Мы очень довольны. Организация была великолепной, все прекрасно функционировало, для нас были созданы лучшие условия здесь [в Сочи] и в Казани, на тренировочной базе. Все в прекрасном состоянии, замечательный стадион, у нас не было никаких проблем с нашими поездками, с логистикой было хорошо», — сказал Лев.

По его словам, сборная Германии отлично чувствовала себя в Сочи, где готовилась к полуфиналу четыре дня. «Мы чувствовали себя здесь просто прекрасно», — отметил тренер.