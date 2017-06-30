Йоахим Лев назвал великолепной организацию Кубка конфедераций
СОЧИ, 30 июня. /ТАСС/. Главный тренер немецкой сборной Йоахим Лев назвал великолепной организацию Кубка конфедераций в России, команда отлично себя чувствовала. Об этом он заявил журналистам после полуфинального матча с мексиканцами (4:1), который прошел в Сочи.
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«Мы очень довольны. Организация была великолепной, все прекрасно функционировало, для нас были созданы лучшие условия здесь [в Сочи] и в Казани, на тренировочной базе. Все в прекрасном состоянии, замечательный стадион, у нас не было никаких проблем с нашими поездками, с логистикой было хорошо», — сказал Лев.
По его словам, сборная Германии отлично чувствовала себя в Сочи, где готовилась к полуфиналу четыре дня. «Мы чувствовали себя здесь просто прекрасно», — отметил тренер.
В финале Кубка конфедераций сборная Германии встретится с командой Чили. Матч пройдет 2 июля в
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Главные тренеры
|Йоахим Лев
|Хуан Карлос Осорио
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|8
|12
|Удары (всего)
|25
|7
|Удары в створ
|9
|0
|Штанги, перекладины
|1
|4
|Угловые
|11
|16
|Фолы
|8
|0
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Нестор Питана (Аргентина)
|Боковой судья
|Артур Диаш (Португалия)
|Боковой судья
|Эрнан Майдана (Аргентина)
|Боковой судья
|Хуан Пабло Белатти (Аргентина)
|Боковой судья
|Эленито Ди Либераторе (Италия)
|Боковой судья
|Сандру Риччи (Бразилия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти