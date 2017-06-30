Очоа: Два быстрых гола стали определяющими в матче против сборной Германии

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Сборная Германии в Сочи обыграла команду Мексики со счетом 4:1. Немцы вели в счете с разницей в два мяча к восьмой минуте встречи после дубля Леона Горецки.

«Два гола в начале все определили, немцы давили на первых минутах, это очень сильная команда, но мы не опустили руки и продолжили сопротивление. Мы всегда стараемся биться до конца, быть мужественными. Думаю, что дело было не в нашей слабости, а в их силе, молодости, скорости. Не думаю, что это поражение скажется на нас или введет в смятение, мы все-таки играли против чемпионов мира», — сказал Очоа.

В финале Кубка конфедераций сборная Германии встретится с командой Чили, которая накануне в серии пенальти победила португальцев. На групповом этапе турнира соперники сыграли вничью — 1:1.