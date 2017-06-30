Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кубок конфедераций по футболу 2017
До финала Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
25.06 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
Группа B
25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
тв
1/2 финала
28.06 завершен
Пен. 		Португалия 0
Чили 0 (3)
тв
1/2 финала
29.06 завершен Германия 4
Мексика 1
Матч за 3-е место
2.07 не начался Португалия
Мексика
Финал
2.07 не начался Чили
Германия
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/football2017/news/30235502/
30 июня 2017, 0:18 | ТАСС

Лев: Cборная Германии показала грандиозный результат в полуфинале Кубка конфедераций

СОЧИ, 29 июня. /ТАСС/. Молодая сборная Германии по футболу показала грандиозный результат в полуфинале Кубка конфедераций, разгромив сильную команду Мексики. Об этом на пресс-конференции сказал главный тренер немецкой команды Йоахим Лев.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© ИТАР-ТАСС
1/13

Сборная Германии выиграла со счетом 4:1. Встреча прошла в Сочи.

«Нужно сказать комплимент нашим молодым игрокам. Мы этого хотели, но до турнира было непросто это предсказать [выйти в финал]. Сегодня мы показали грандиозный результат, — сказал немецкий тренер. — Это была невероятно интенсивная игра, сборная Мексики — отличная команда, она очень хорошо владеет мечом «.

По словам Лева, ему понравилось, что его команда завладела инициативой в самом начале матча. «Мексиканцы любят навязывать свою игру, и мы решили, что нужно доминировать вначале матча. И в первые 15−20 минут это превосходно удалось, мы забили два гола», — отметил специалист.

Тренер ждет непростой игры в финале турнира против команды Чили. «Все наши игроки выложились сегодня, потратили силы. Надеюсь, мы сможем показать против Чили то, что показывали в предыдущих матчах на этом турнире», — резюмировал Лев.

В финале Кубка конфедераций сборная Германии встретится с командой Чили, которая накануне в серии пенальти победила португальцев. Матч за третье место и финал Кубка конфедераций пройдут 2 июля в Москве и Санкт-Петербурге соответственно.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
29 Июня, 21:00 Зрители 37923 1/2 финала Фишт
Германия 4:1
Первый тайм: 2:0
Мексика
Главные тренеры
Йоахим Лев Хуан Карлос Осорио
Голы
6′ Леон Горецка (Б. Хенрикс) 8
8′ Леон Горецка (Т. Вернер, Л. Штиндль) 8
59′ Тимо Вернер (Й. Хектор, Ю. Дракслер) 11
90+1′ Амин Юнес (Эмре Джан, Ю. Брандт) 15
8 Марко Фабиан (Э. Эррера) 89′
Составы
Марк-Андре тер Штеген 22
Маттиас Гинтер 4
Антонио Рюдигер 16
Джошуа Киммих 18
Беньямин Хенрикс 6
Йонас Хектор 3
Тимо Вернер 11
Себастьян Руди 21
81′ Юлиан Дракслер (к) 7
Амин Юнес 15
78′ Ларс Штиндль 13
Юлиан Брандт 20
67′ Леон Горецка 8
72′ Эмре Джан 14
13 Гильермо Очоа
7 Мигель Лаюн
23 Освальдо Аланис
2 Нестор Араухо
15 Эктор Морено (к)
14 Хавьер Эрнандес
9 Рауль Хименес 55′
16 Эктор Эррера
6 Хонатан дос Сантос 66′
4 Рафаэль Маркес
10 Джовани дос Сантос 62′
8 Марко Фабиан
20 Хавьер Акино 46′
22 Ирвинг Лосано
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 8
12 Удары (всего) 25
7 Удары в створ 9
0 Штанги, перекладины 1
4 Угловые 11
16 Фолы 8
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Нестор Питана (Аргентина)
Боковой судья Артур Диаш (Португалия)
Боковой судья Эрнан Майдана (Аргентина)
Боковой судья Хуан Пабло Белатти (Аргентина)
Боковой судья Эленито Ди Либераторе (Италия)
Боковой судья Сандру Риччи (Бразилия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти

Новости по теме

Вернер: Сборная Германии отлично провела первую десятиминутку матча с мексиканцами

Вернер: Сборная Германии отлично провела первую десятиминутку матча с мексиканцами

СОЧИ, 29 июня. /ТАСС/. Первые десять минут полуфинального матча Кубка конфедераций сложились удачно для собой Германии, забившей два мяча в ворота команды Мексики. Такое мнение журналистам высказал нападающий сборной Германии Тимо Вернер.
Еще 7 новостей   Все новости
29 июня

Оргкомитет рассчитывает, что Россию во время ЧМ-2018 посетит 1 млн иностранных болельщиков

IAAF допустила девятерых российских легкоатлетов до юниорского ЧМ

Иванович покинул пост главного тренера баскетбольного клуба "Химки"
Викторина
Вышла ли сборная России из группы на Евро-2004?