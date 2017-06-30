Лев: Cборная Германии показала грандиозный результат в полуфинале Кубка конфедераций
СОЧИ, 29 июня. /ТАСС/. Молодая сборная Германии по футболу показала грандиозный результат в полуфинале Кубка конфедераций, разгромив сильную команду Мексики. Об этом на пресс-конференции сказал главный тренер немецкой команды Йоахим Лев.
Сборная Германии выиграла со счетом 4:1. Встреча прошла в Сочи.
«Нужно сказать комплимент нашим молодым игрокам. Мы этого хотели, но до турнира было непросто это предсказать [выйти в финал]. Сегодня мы показали грандиозный результат, — сказал немецкий тренер. — Это была невероятно интенсивная игра, сборная Мексики — отличная команда, она очень хорошо владеет мечом «.
По словам Лева, ему понравилось, что его команда завладела инициативой в самом начале матча. «Мексиканцы любят навязывать свою игру, и мы решили, что нужно доминировать вначале матча. И в первые 15−20 минут это превосходно удалось, мы забили два гола», — отметил специалист.
Тренер ждет непростой игры в финале турнира против команды Чили. «Все наши игроки выложились сегодня, потратили силы. Надеюсь, мы сможем показать против Чили то, что показывали в предыдущих матчах на этом турнире», — резюмировал Лев.
В финале Кубка конфедераций сборная Германии встретится с командой Чили, которая накануне в серии пенальти победила португальцев. Матч за третье место и финал Кубка конфедераций пройдут 2 июля в Москве и Санкт-Петербурге соответственно.
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СОЧИ, 29 июня. /ТАСС/. Первые десять минут полуфинального матча Кубка конфедераций сложились удачно для собой Германии, забившей два мяча в ворота команды Мексики. Такое мнение журналистам высказал нападающий сборной Германии Тимо Вернер.