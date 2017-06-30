Лев: Cборная Германии показала грандиозный результат в полуфинале Кубка конфедераций

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Сборная Германии выиграла со счетом 4:1. Встреча прошла в Сочи.

«Нужно сказать комплимент нашим молодым игрокам. Мы этого хотели, но до турнира было непросто это предсказать [выйти в финал]. Сегодня мы показали грандиозный результат, — сказал немецкий тренер. — Это была невероятно интенсивная игра, сборная Мексики — отличная команда, она очень хорошо владеет мечом «.

По словам Лева, ему понравилось, что его команда завладела инициативой в самом начале матча. «Мексиканцы любят навязывать свою игру, и мы решили, что нужно доминировать вначале матча. И в первые 15−20 минут это превосходно удалось, мы забили два гола», — отметил специалист.

Тренер ждет непростой игры в финале турнира против команды Чили. «Все наши игроки выложились сегодня, потратили силы. Надеюсь, мы сможем показать против Чили то, что показывали в предыдущих матчах на этом турнире», — резюмировал Лев.