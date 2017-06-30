Горецка заявил, что рад голами помочь сборной Германии выйти в финал КК

В четверг сборная Германии на стадионе «Фишт» в Сочи разгромила команду Мексики в полуфинале Кубка конфедераций со счетом 4:1. В финале турнира немцы сыграют с командой Чили. Встреча пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» 2 июля, мексиканцы в тот же день сыграют в матче за третье место с командой Португалии. Горецка в матче с мексиканцами оформил дубль, ставший самым быстрым в истории Кубка конфедераций, и был признан лучшим игроком встречи.

«Я очень рад, что смог голами помочь своей команде. В ходе турнира в первые минуты мы выглядели не так хорошо, как сегодня. Мы сделали выводы и постарались с самого начала взять игру под свой контроль. Самая главная цель достигнута, теперь мы будем делать все возможное, чтобы и в финале добиться успеха», — сказал Горецка на пресс-конференции.

«Очень рад, что мы играем в финале с командой Чили, — добавил Горецка. — Во втором тайме матча (группового этапа) с чилийцами мы чувствовали, что можем забить еще, и теперь у нас есть шанс сделать это еще раз. Хорошо иметь на один день (отдыха) больше, но с другой стороны они (чилийцы) и играли на полчаса дольше. Думаю, мы сейчас в прекрасной форме, и нам хватит времени восстановиться к финалу и показать там свой лучший футбол».