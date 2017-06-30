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Кубок конфедераций по футболу 2017
До финала Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
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30 июня 2017, 0:01 | Р-Спорт

Горецка заявил, что рад голами помочь сборной Германии выйти в финал КК

СОЧИ, 29 июн — Р-Спорт, Александр Рогулев. Полузащитник сборной Германии по футболу Леон Горецка заявил, что рад своими голами помочь немецкой команде выйти в финал Кубка конфедераций-2017, который проходит в России.

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В четверг сборная Германии на стадионе «Фишт» в Сочи разгромила команду Мексики в полуфинале Кубка конфедераций со счетом 4:1. В финале турнира немцы сыграют с командой Чили. Встреча пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» 2 июля, мексиканцы в тот же день сыграют в матче за третье место с командой Португалии. Горецка в матче с мексиканцами оформил дубль, ставший самым быстрым в истории Кубка конфедераций, и был признан лучшим игроком встречи.

«Я очень рад, что смог голами помочь своей команде. В ходе турнира в первые минуты мы выглядели не так хорошо, как сегодня. Мы сделали выводы и постарались с самого начала взять игру под свой контроль. Самая главная цель достигнута, теперь мы будем делать все возможное, чтобы и в финале добиться успеха», — сказал Горецка на пресс-конференции.

«Очень рад, что мы играем в финале с командой Чили, — добавил Горецка. — Во втором тайме матча (группового этапа) с чилийцами мы чувствовали, что можем забить еще, и теперь у нас есть шанс сделать это еще раз. Хорошо иметь на один день (отдыха) больше, но с другой стороны они (чилийцы) и играли на полчаса дольше. Думаю, мы сейчас в прекрасной форме, и нам хватит времени восстановиться к финалу и показать там свой лучший футбол».
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29 Июня, 21:00 Зрители 37923 1/2 финала Фишт
Германия 4:1
Первый тайм: 2:0
Мексика
Главные тренеры
Йоахим Лев Хуан Карлос Осорио
Голы
6′ Леон Горецка (Б. Хенрикс) 8
8′ Леон Горецка (Т. Вернер, Л. Штиндль) 8
59′ Тимо Вернер (Й. Хектор, Ю. Дракслер) 11
90+1′ Амин Юнес (Эмре Джан, Ю. Брандт) 15
8 Марко Фабиан (Э. Эррера) 89′
Составы
Марк-Андре тер Штеген 22
Маттиас Гинтер 4
Антонио Рюдигер 16
Джошуа Киммих 18
Беньямин Хенрикс 6
Йонас Хектор 3
Тимо Вернер 11
Себастьян Руди 21
81′ Юлиан Дракслер (к) 7
Амин Юнес 15
78′ Ларс Штиндль 13
Юлиан Брандт 20
67′ Леон Горецка 8
72′ Эмре Джан 14
13 Гильермо Очоа
7 Мигель Лаюн
23 Освальдо Аланис
2 Нестор Араухо
15 Эктор Морено (к)
14 Хавьер Эрнандес
9 Рауль Хименес 55′
16 Эктор Эррера
6 Хонатан дос Сантос 66′
4 Рафаэль Маркес
10 Джовани дос Сантос 62′
8 Марко Фабиан
20 Хавьер Акино 46′
22 Ирвинг Лосано
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 8
12 Удары (всего) 25
7 Удары в створ 9
0 Штанги, перекладины 1
4 Угловые 11
16 Фолы 8
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Нестор Питана (Аргентина)
Боковой судья Артур Диаш (Португалия)
Боковой судья Эрнан Майдана (Аргентина)
Боковой судья Хуан Пабло Белатти (Аргентина)
Боковой судья Эленито Ди Либераторе (Италия)
Боковой судья Сандру Риччи (Бразилия)
Обозначения
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Вошел в игру
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Красная карточка
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