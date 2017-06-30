Вернер: Сборная Германии отлично провела первую десятиминутку матча с мексиканцами
СОЧИ, 29 июня. /ТАСС/. Первые десять минут полуфинального матча Кубка конфедераций сложились удачно для собой Германии, забившей два мяча в ворота команды Мексики. Такое мнение журналистам высказал нападающий сборной Германии Тимо Вернер.
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Сборная Германии в Сочи обыграла команду Мексики со счетом 4:1. Немцы вели в счете с разницей в два мяча к восьмой минуте встречи после дубля Леона Горецки. На счету Вернера третий мяч сборной Германии.
«Первые 10 минут оказались для нас благоприятными. Вся команда хорошо сыграла», — сказал Вернер.
Также форвард посетовал, что приходится покидать Сочи — финальный матч Кубка конфедераций пройдет в
Финал турнира и матч за третье место пройдут 2 июля.
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Главные тренеры
|Йоахим Лев
|Хуан Карлос Осорио
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|8
|12
|Удары (всего)
|25
|7
|Удары в створ
|9
|0
|Штанги, перекладины
|1
|4
|Угловые
|11
|16
|Фолы
|8
|0
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Нестор Питана (Аргентина)
|Боковой судья
|Артур Диаш (Португалия)
|Боковой судья
|Эрнан Майдана (Аргентина)
|Боковой судья
|Хуан Пабло Белатти (Аргентина)
|Боковой судья
|Эленито Ди Либераторе (Италия)
|Боковой судья
|Сандру Риччи (Бразилия)
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