Вернер: Сборная Германии отлично провела первую десятиминутку матча с мексиканцами

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Сборная Германии в Сочи обыграла команду Мексики со счетом 4:1. Немцы вели в счете с разницей в два мяча к восьмой минуте встречи после дубля Леона Горецки. На счету Вернера третий мяч сборной Германии.

«Первые 10 минут оказались для нас благоприятными. Вся команда хорошо сыграла», — сказал Вернер.

Также форвард посетовал, что приходится покидать Сочи — финальный матч Кубка конфедераций пройдет в Санкт-Петербурге. «Да, нам грустно, но мы надеемся, что удастся победить в турнире», — заключил он.

Финал турнира и матч за третье место пройдут 2 июля.