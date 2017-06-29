Жозе Коусейру: Доверяйте Черчесову, но не ждите чудес на ЧМ-2018

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БРАВО ВЫСТОЯЛ В ИГРЕ НЕРВОВ

— Криштиану Роналду покинул Кубок конфедераций раньше времени. Это правда из-за детей или он так сильно расстроился?

— Не думаю, что здесь нужно искать подвох, Криштиану достаточно сделал для команды на этом турнире. Вообще в последнее время каждому его шагу слишком много внимания. Давайте оставим его ненадолго в покое.

— Как восприняла Португалия поражение от Чили?

— В целом спокойно. Все понимают, что в серии пенальти такое случается, тем более что нам крупно повезло в самом конце, когда чилийцы дважды подряд попали в штангу и перекладину. Нет чувства, что произошла какая-то несправедливость, и от этого немного легче. Хотя, конечно, хотелось сыграть в финале. Особенно — с немцами.

— Как оцените игру португальцев? Хуже, чем на чемпионате Европы?

— Нет, не хуже. В основное время матча с Чили команда, как мне кажется, действовала отлично, очень грамотно с тактической точки зрения. На нашу организованность чилийцы отвечали страстью и мощью. Это был интересный футбол, интересное столкновение двух стилей. Если бы я не болел за Португалию, то получил бы огромное удовольствие. А так оно было просто большим.

— После чьего удара в послематчевой серии вы поняли, что Чили победит?

— После второго, Моутинью.

— Вроде бы все опытные игроки — Куарежма, Моутинью, Нани. Что с ними случилось?

— Мне кажется, они недооценили Браво. Он переиграл их всех по очереди. Вы заметили, как играл Клаудио? Стоял до последнего, не падал. А наши футболисты тоже ждали, думали, он завалится, и тогда можно спокойно отправить мяч в другой угол. Такая игра нервов, кто первый дрогнет. Браво выдержал. Удары получались не очень сильными и на удобной высоте.

БУДЬТЕ ДОБРЕЕ К СВОЕЙ СБОРНОЙ

— Как вам в целом уровень турнира?

— Очень достойно. Футболисты, которые провели в сезоне по 50 матчей, не выглядели уставшими, хотя я знаю, что они устали. Так или иначе, каждая команда провела хотя бы тайм, которым можно гордиться. В том числе и Россия.

— Первый тайм с Мексикой?

— А второй тайм с Португалией вам не понравился? Мне показалось, что Россия выглядела здорово. В какой-то момент заставила Португалию закрыться и долго держать оборону. Знаю, что русские болельщики очень требовательны, после любой неудачи готовы ругать тренера, но на этот раз я бы призвал быть добрее. Россия меняется, меняет поколения, ей нужно время, чтобы закончить этот процесс. До чемпионата мира 2018 остается год, сейчас неподходящий момент для огульной критики, нужно спокойно продолжать работу. Доверьтесь своему тренеру. Станислав Черчесов достаточно опытный специалист, и я думаю, он понимает, что делает.

— Года хватит?

— Если честно, то я бы не ждал чудес на ЧМ-2018. Если руководство российского футбола не будет дергаться и даст тренерскому штабу спокойно работать с молодым поколением, то ваш реальный шанс это ЧМ-2022. Вспомните Германию, реформы которой сработали далеко не сразу. Она делала ставку не на домашний чемпионат мира, а на будущее. Чемпионат мира тоже важен, но для немцев он был инструментом, а не целью. Когда ты готовишь молодых ребят, то работаешь на 3−4 года вперед.

СТАВКА НА ЧИЛИ

— Как вам ваши ребята?

— Рад, что те, с кем я работал, играют в сборной. Глушаков, например, вырос в настоящего лидера. Здорово, что в сборной России играет Гильерме.

— Удивились, когда он получил российский паспорт?

— Он ведь еще и в мое время уже сносно говорил по-русски. Почему бы не принять гражданство, если чувствуешь себя в стране своим? Гильерме — отличный парень.

— Может заменить Акинфеева?

— Все возможно, хотя только лишь из-за ошибки в матче с Мексикой я бы не стал делать поспешных выводов. Думаю, Акинфеев — по-прежнему номер один в России.

— Кто выиграет Кубок конфедераций?

— Я делаю ставку на Чили, на ее страсть и мощь. Знаете, что мне еще понравилось в чилийцах? Когда я возглавлял молодежную сборную Португалии, мы играли против Чили на чемпионате мира в 2007 году. Уступили 0:1, гол нам забил Видаль. А еще в той команде были Алексис Санчес, Исла, Медель​. Понимаете, о чем я? Эти ребята играют вместе больше десяти лет! Начиная с молодежного уровня. Лифт должен работать, тогда будет и результат.