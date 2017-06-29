Жозе Коусейру: Доверяйте Черчесову, но не ждите чудес на ЧМ-2018
Бывший главный тренер «Локомотива» готовит к новому сезону «Сетубал», а в свободное время смотрит матчи Кубка конфедераций. Мы обсудили с ним вылет Португалии, шансы Чили на итоговую победу и, конечно, поговорили о будущем российского футбола.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
БРАВО ВЫСТОЯЛ В ИГРЕ НЕРВОВ
— Криштиану Роналду покинул Кубок конфедераций раньше времени. Это правда
— Не думаю, что здесь нужно искать подвох, Криштиану достаточно сделал для команды на этом турнире. Вообще в последнее время каждому его шагу слишком много внимания. Давайте оставим его ненадолго в покое.
— Как восприняла Португалия поражение от Чили?
— В целом спокойно. Все понимают, что в серии пенальти такое случается, тем более что нам крупно повезло в самом конце, когда чилийцы дважды подряд попали в штангу и перекладину. Нет чувства, что произошла
— Как оцените игру португальцев? Хуже, чем на чемпионате Европы?
— Нет, не хуже. В основное время матча с Чили команда, как мне кажется, действовала отлично, очень грамотно с тактической точки зрения. На нашу организованность чилийцы отвечали страстью и мощью. Это был интересный футбол, интересное столкновение двух стилей. Если бы я не болел за Португалию, то получил бы огромное удовольствие. А так оно было просто большим.
— После чьего удара в послематчевой серии вы поняли, что Чили победит?
— После второго, Моутинью.
— Вроде бы все опытные игроки — Куарежма, Моутинью, Нани. Что с ними случилось?
— Мне кажется, они недооценили Браво. Он переиграл их всех по очереди. Вы заметили, как играл Клаудио? Стоял до последнего, не падал. А наши футболисты тоже ждали, думали, он завалится, и тогда можно спокойно отправить мяч в другой угол. Такая игра нервов, кто первый дрогнет. Браво выдержал. Удары получались не очень сильными и на удобной высоте.
БУДЬТЕ ДОБРЕЕ К СВОЕЙ СБОРНОЙ
— Как вам в целом уровень турнира?
— Очень достойно. Футболисты, которые провели в сезоне по 50 матчей, не выглядели уставшими, хотя я знаю, что они устали. Так или иначе, каждая команда провела хотя бы тайм, которым можно гордиться. В том числе и Россия.
— Первый тайм с Мексикой?
— А второй тайм с Португалией вам не понравился? Мне показалось, что Россия выглядела здорово. В
— Года хватит?
— Если честно, то я бы не ждал чудес на ЧМ-2018. Если руководство российского футбола не будет дергаться и даст тренерскому штабу спокойно работать с молодым поколением, то ваш реальный шанс это ЧМ-2022. Вспомните Германию, реформы которой сработали далеко не сразу. Она делала ставку не на домашний чемпионат мира, а на будущее. Чемпионат мира тоже важен, но для немцев он был инструментом, а не целью. Когда ты готовишь молодых ребят, то работаешь на 3−4 года вперед.
СТАВКА НА ЧИЛИ
— Как вам ваши ребята?
— Рад, что те, с кем я работал, играют в сборной. Глушаков, например, вырос в настоящего лидера. Здорово, что в сборной России играет Гильерме.
— Удивились, когда он получил российский паспорт?
— Он ведь еще и в мое время уже сносно говорил
— Может заменить Акинфеева?
— Все возможно, хотя только лишь
— Кто выиграет Кубок конфедераций?
— Я делаю ставку на Чили, на ее страсть и мощь. Знаете, что мне еще понравилось в чилийцах? Когда я возглавлял молодежную сборную Португалии, мы играли против Чили на чемпионате мира в 2007 году. Уступили 0:1, гол нам забил Видаль. А еще в той команде были Алексис Санчес, Исла, Медель. Понимаете, о чем я? Эти ребята играют вместе больше десяти лет! Начиная с молодежного уровня. Лифт должен работать, тогда будет и результат.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter