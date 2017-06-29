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Кубок конфедераций по футболу 2017
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30235342/
29 июня 2017, 23:54 | ТАСС

Осорио: Сборная Германии заслужила победу в полуфинале Кубка конфедераций

СОЧИ, 29 июня. /ТАСС/. Команда Германии по футболу заслуженно выиграла в полуфинале Кубка конфедераций у сборной Мексики, которая, в свою очередь, также играла неплохо. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер мексиканцев Хуан Карлос Осорио.

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Сборная Германии обыграла команду Мексики со счетом 4:1 в полуфинальном матче Кубка конфедераций, который прошел в Сочи. Забитыми мячами в составе победителей отметились Леон Горецка (6-я и 8-я минуты), который стал автором самого быстрого дубля в истории Кубков конфедераций, Тимо Вернер (59) и Амин Юнес (90). Мексиканцы ответили точным ударом Марко Фабиана (89).

«Мы с самого начала знали, что будет сложно заменить Диего Рейеса и Карлоса Сальседо, поэтому пропустили два последних гола, для нас это было слишком много. Я думаю, мы заслужили большего», — сказал Осорио.

По его словам, мексиканцы «искали возможность забить, играть в свою игру, находить недостатки соперника». «Мы могли бы забить еще два гола, это точно, — считает тренер. — Они [немцы] справедливо выиграли этот матч».

Осорио также отметил высокий уровень организации Кубка конфедераций в России. «Я хочу поздравить вас и организаторов этого мероприятия, все объекты, стадионы были прекрасны, поля в прекрасном состоянии, российские болельщики активно участвовали. Уверен, что чемпионат мира здесь пройдет великолепно», — заявил тренер мексиканцев.

В финале Кубка конфедераций сборная Германии встретится с командой Чили, которая накануне в серии пенальти победила португальцев. Матч за третье место и финал пройдут 2 июля в Москве и Санкт-Петербурге соответственно.
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29 Июня, 21:00 Зрители 37923 1/2 финала Фишт
Германия 4:1
Первый тайм: 2:0
Мексика
Главные тренеры
Йоахим Лев Хуан Карлос Осорио
Голы
6′ Леон Горецка (Б. Хенрикс) 8
8′ Леон Горецка (Т. Вернер, Л. Штиндль) 8
59′ Тимо Вернер (Й. Хектор, Ю. Дракслер) 11
90+1′ Амин Юнес (Эмре Джан, Ю. Брандт) 15
8 Марко Фабиан (Э. Эррера) 89′
Составы
Марк-Андре тер Штеген 22
Маттиас Гинтер 4
Антонио Рюдигер 16
Джошуа Киммих 18
Беньямин Хенрикс 6
Йонас Хектор 3
Тимо Вернер 11
Себастьян Руди 21
81′ Юлиан Дракслер (к) 7
Амин Юнес 15
78′ Ларс Штиндль 13
Юлиан Брандт 20
67′ Леон Горецка 8
72′ Эмре Джан 14
13 Гильермо Очоа
7 Мигель Лаюн
23 Освальдо Аланис
2 Нестор Араухо
15 Эктор Морено (к)
14 Хавьер Эрнандес
9 Рауль Хименес 55′
16 Эктор Эррера
6 Хонатан дос Сантос 66′
4 Рафаэль Маркес
10 Джовани дос Сантос 62′
8 Марко Фабиан
20 Хавьер Акино 46′
22 Ирвинг Лосано
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 8
12 Удары (всего) 25
7 Удары в створ 9
0 Штанги, перекладины 1
4 Угловые 11
16 Фолы 8
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Нестор Питана (Аргентина)
Боковой судья Артур Диаш (Португалия)
Боковой судья Эрнан Майдана (Аргентина)
Боковой судья Хуан Пабло Белатти (Аргентина)
Боковой судья Эленито Ди Либераторе (Италия)
Боковой судья Сандру Риччи (Бразилия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти

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