Осорио: Сборная Германии заслужила победу в полуфинале Кубка конфедераций
СОЧИ, 29 июня. /ТАСС/. Команда Германии по футболу заслуженно выиграла в полуфинале Кубка конфедераций у сборной Мексики, которая, в свою очередь, также играла неплохо. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер мексиканцев Хуан Карлос Осорио.
Сборная Германии обыграла команду Мексики со счетом 4:1 в полуфинальном матче Кубка конфедераций, который прошел в Сочи. Забитыми мячами в составе победителей отметились Леон Горецка (6-я и 8-я минуты), который стал автором самого быстрого дубля в истории Кубков конфедераций, Тимо Вернер (59) и Амин Юнес (90). Мексиканцы ответили точным ударом Марко Фабиана (89).
«Мы с самого начала знали, что будет сложно заменить Диего Рейеса и Карлоса Сальседо, поэтому пропустили два последних гола, для нас это было слишком много. Я думаю, мы заслужили большего», — сказал Осорио.
По его словам, мексиканцы «искали возможность забить, играть в свою игру, находить недостатки соперника». «Мы могли бы забить еще два гола, это точно, — считает тренер. — Они [немцы] справедливо выиграли этот матч».
Осорио также отметил высокий уровень организации Кубка конфедераций в России. «Я хочу поздравить вас и организаторов этого мероприятия, все объекты, стадионы были прекрасны, поля в прекрасном состоянии, российские болельщики активно участвовали. Уверен, что чемпионат мира здесь пройдет великолепно», — заявил тренер мексиканцев.
В финале Кубка конфедераций сборная Германии встретится с командой Чили, которая накануне в серии пенальти победила португальцев. Матч за третье место и финал пройдут 2 июля в Москве и Санкт-Петербурге соответственно.
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СОЧИ, 29 июня. /ТАСС/. Первые десять минут полуфинального матча Кубка конфедераций сложились удачно для собой Германии, забившей два мяча в ворота команды Мексики. Такое мнение журналистам высказал нападающий сборной Германии Тимо Вернер.