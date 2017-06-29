Горецка признан лучшим игроком полуфинала КК-2017 между сборными Мексики и Германии
СОЧИ, 29 июн —
Р-Спорт, Сергей Смышляев. Немецкий полузащитник Леон Горецка признан лучшим игроком полуфинального матча Кубка конфедераций 2017 года между командами Мексики и Германии.
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Полуфинальная встреча Кубка конфедераций между сборными Мексики и Германии прошла в четверг на сочинской арене «Фишт» и завершилась победой немецкой команды со счетом 4:1. Горецка на 6-й минуте открыл счет, а на 8-й минуте оформил дубль.
Сборная Германии сыграет в финале с чилийцами, встреча пройдет в
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Главные тренеры
|Йоахим Лев
|Хуан Карлос Осорио
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|8
|12
|Удары (всего)
|25
|7
|Удары в створ
|9
|0
|Штанги, перекладины
|1
|4
|Угловые
|11
|16
|Фолы
|8
|0
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Нестор Питана (Аргентина)
|Боковой судья
|Артур Диаш (Португалия)
|Боковой судья
|Эрнан Майдана (Аргентина)
|Боковой судья
|Хуан Пабло Белатти (Аргентина)
|Боковой судья
|Эленито Ди Либераторе (Италия)
|Боковой судья
|Сандру Риччи (Бразилия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти