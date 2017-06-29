Горецка признан лучшим игроком полуфинала КК-2017 между сборными Мексики и Германии

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Полуфинальная встреча Кубка конфедераций между сборными Мексики и Германии прошла в четверг на сочинской арене «Фишт» и завершилась победой немецкой команды со счетом 4:1. Горецка на 6-й минуте открыл счет, а на 8-й минуте оформил дубль.