Кто бы у немцев ни играл — они выиграют: Германия — в финале КК
Германия громит Мексику в полуфинале Кубка конфедераций и в шаге от ещё одного трофея, несмотря на неосновной состав.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Из всех городов Кубка конфедераций именно Сочи оставил самые неоднозначные впечатления. Самый футбольный по климату и погоде, с самым антуражным стадионом, от которого до пляжа ровно минута, но при этом не проникшийся атмосферой большого турнира, как Москва, Петербург и Казань. Даже за несколько часов до полуфинала Кубка конфедераций здесь почти не встретишь болельщиков. Неспешный курортный ритм жизни и соответствующая публика. Как шутят местные волонтёры: «сняли плавки — и на работе». А в случае со зрителями — на трибуне.
Сочи, конечно, ещё и не особенно повезло с матчами. Сюда не приехали ни многочисленные взрывные чилийцы, ни тысячи фанатов Криштиану Роналду. При всем уважении к Бундестим, для которой «Фишт» стал почти домашним (3 матча из 4-х — шутка ли), — её поклонники самые неприметные на турнире. Тихо пришли, посмотрели футбол и разошлись по номерам.
Накануне полуфинала немецкого защитника Йонаса Хектора спросили, как им живётся в Сочи. «Здесь нет напряжения, — ответил футболист. — Очень спокойно. Мы гуляли, ходили в ресторан — город нам нравится».
Можете представить себе прогулку по городу Роналду или Алексиса Санчеса? Да их бы просто разорвали на сувениры. В этом отношении молодая, скромная и почти лишенная звёзд Бундестим образца Кубка конфедераций и Сочи точно нашли друг друга. Встреченный Дмитрием Егоровым вечером на пляже Оливер Бирхофф получил свою минуту славы с селфи и автографами только благодаря бдительности спортивного журналиста. Без этого — полное отсутствие ажиотажа.
Как немцы жили в Сочи, без напряжения, так и побеждали. Зажечь утомленные солнцем трибуны не получилось. Симпатии стадиона были явно на стороне мексиканцев, своим колоритом и добродушием покорившим уже не один российский город, но после нескольких зарядов Mexico — Mexicoв начале встречи всё почти стихло. Исход полуфинала оказался решён за
У Мексики провалы первых таймов на Кубке конфедераций стали фирменным знаком. Но если в
Да и сколько можно про состав немцев? Вчера рулевой мексканцев Осорио выдал пламенный спич, на мой вкус. Закрывающий тему:
— Германия — молодая команда? Давайте посмотрим. Самый молодой у них Херних — ему 20 лет. Ещё есть двое 21-летних игроков, как, к примеру, Лосано у нас, они ровесники. Большинство же футболистов там 23−25 лет, у них за спиной уже по 100 матчей на
В общем, мексиканцы и поучились — лучше сейчас, чем через год. Раз дыра в обороне — получите скоростную атаку, передачу Хенрихса на свободное пространство перед штрафной, и отменный крученый удар Горецки. Ещё один разрыв? Вот вам второй от Горецки — на сей раз после проникающего паса с того же правого фланга.
На табло только началась девятая минута, а матч уже можно заканчивать. И ведь немцы могли и ещё забить! В
Собрав рекордные 37 тысяч, «Фишт» так и не увидел такой рубки и такого зрелища, как «Казань Арена» накануне. И это при том, что вчера было забито 0 мячей, а сегодня 5. Помните культовый афоризм про 22 человека, которые играют в футбол, а выигрывают всё равно немцы? Так вот, кто бы ни играл в их составе — они действительно не перестают побеждать.
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|Йоахим Лев
|Хуан Карлос Осорио
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|8
|12
|Удары (всего)
|25
|7
|Удары в створ
|9
|0
|Штанги, перекладины
|1
|4
|Угловые
|11
|16
|Фолы
|8
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Нестор Питана (Аргентина)
|Боковой судья
|Артур Диаш (Португалия)
|Боковой судья
|Эрнан Майдана (Аргентина)
|Боковой судья
|Хуан Пабло Белатти (Аргентина)
|Боковой судья
|Эленито Ди Либераторе (Италия)
|Боковой судья
|Сандру Риччи (Бразилия)
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