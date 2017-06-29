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Кубок конфедераций по футболу 2017
До финала Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
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Россия 1
тв
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тв
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Камерун 1
тв
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25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
тв
1/2 финала
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Чили 0 (3)
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30235177/
29 июня 2017, 23:24 | Чемпионат.com

Кто бы у немцев ни играл — они выиграют: Германия — в финале КК

Германия громит Мексику в полуфинале Кубка конфедераций и в шаге от ещё одного трофея, несмотря на неосновной состав.

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Из всех городов Кубка конфедераций именно Сочи оставил самые неоднозначные впечатления. Самый футбольный по климату и погоде, с самым антуражным стадионом, от которого до пляжа ровно минута, но при этом не проникшийся атмосферой большого турнира, как Москва, Петербург и Казань. Даже за несколько часов до полуфинала Кубка конфедераций здесь почти не встретишь болельщиков. Неспешный курортный ритм жизни и соответствующая публика. Как шутят местные волонтёры: «сняли плавки — и на работе». А в случае со зрителями — на трибуне.

Сочи, конечно, ещё и не особенно повезло с матчами. Сюда не приехали ни многочисленные взрывные чилийцы, ни тысячи фанатов Криштиану Роналду. При всем уважении к Бундестим, для которой «Фишт» стал почти домашним (3 матча из 4-х — шутка ли), — её поклонники самые неприметные на турнире. Тихо пришли, посмотрели футбол и разошлись по номерам.

Накануне полуфинала немецкого защитника Йонаса Хектора спросили, как им живётся в Сочи. «Здесь нет напряжения, — ответил футболист. — Очень спокойно. Мы гуляли, ходили в ресторан — город нам нравится».

Можете представить себе прогулку по городу Роналду или Алексиса Санчеса? Да их бы просто разорвали на сувениры. В этом отношении молодая, скромная и почти лишенная звёзд Бундестим образца Кубка конфедераций и Сочи точно нашли друг друга. Встреченный Дмитрием Егоровым вечером на пляже Оливер Бирхофф получил свою минуту славы с селфи и автографами только благодаря бдительности спортивного журналиста. Без этого — полное отсутствие ажиотажа.

Как немцы жили в Сочи, без напряжения, так и побеждали. Зажечь утомленные солнцем трибуны не получилось. Симпатии стадиона были явно на стороне мексиканцев, своим колоритом и добродушием покорившим уже не один российский город, но после нескольких зарядов Mexico — Mexicoв начале встречи всё почти стихло. Исход полуфинала оказался решён за какие-то 8 минут.

У Мексики провалы первых таймов на Кубке конфедераций стали фирменным знаком. Но если в каких-то матчах, как с Россией и Новой Зеландией, класса хватало, чтобы потом всё исправить, то Германия, в каком бы составе она ни играла, не тот соперник, с которым можно себе позволить лишнего.

Да и сколько можно про состав немцев? Вчера рулевой мексканцев Осорио выдал пламенный спич, на мой вкус. Закрывающий тему:

— Германия — молодая команда? Давайте посмотрим. Самый молодой у них Херних — ему 20 лет. Ещё есть двое 21-летних игроков, как, к примеру, Лосано у нас, они ровесники. Большинство же футболистов там 23−25 лет, у них за спиной уже по 100 матчей на топ-уровне, они становились чемпионами, играли за сборную. Как мы можем говорить о них как о молодой и неопытной команде? Можно поступить в университет в 30 лет и иметь за плечами нулевой опыт. А можно работать в скорой помощи и оперировать по 10 раз в день, накопив к 23 года огромный опыт. Посмотрите, сколько у Германии таких игроков, как Дракслер, которые дебютировали в 16 лет. К 23 годам они уже много лет играют в Бундеслиге, которая, на мой взгляд, входит в тройку лучших на планете, в Лиге чемпионов и Лиге Европы. И это просто здорово, мы хотим и должны учиться у таких команд, как Германия.

В общем, мексиканцы и поучились — лучше сейчас, чем через год. Раз дыра в обороне — получите скоростную атаку, передачу Хенрихса на свободное пространство перед штрафной, и отменный крученый удар Горецки. Ещё один разрыв? Вот вам второй от Горецки — на сей раз после проникающего паса с того же правого фланга.

На табло только началась девятая минута, а матч уже можно заканчивать. И ведь немцы могли и ещё забить! В какой-то момент показалось, что мексиканцы всё же вернутся игру и поборются. Отличные моменты были у дос Сантоса и Чичарито, но… Немцы на то и немцы, чтобы учиться у них заодно и реализации. Да ещё и тер Штеген поймал такой кураж, что вполне мог побороться за приз лучшему игроку встречи с очевидным героем Горецкой. Сопротивлялась Мексика даже при счёте 0:3 (Дракслер, Хектор и Вернер просто образцово вскрыли оборону, и Тимо забивал без помех в пустые ворота) и всё-таки порадовала шикарным пушечным голом Фабиана. Поздновато, конечно: за три добавленных к игре минуты мексиканцы не успели забить, зато пропустить ещё один умудрились.

Собрав рекордные 37 тысяч, «Фишт» так и не увидел такой рубки и такого зрелища, как «Казань Арена» накануне. И это при том, что вчера было забито 0 мячей, а сегодня 5. Помните культовый афоризм про 22 человека, которые играют в футбол, а выигрывают всё равно немцы? Так вот, кто бы ни играл в их составе — они действительно не перестают побеждать.
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29 Июня, 21:00 Зрители 37923 1/2 финала Фишт
Германия 4:1
Первый тайм: 2:0
Мексика
Главные тренеры
Йоахим Лев Хуан Карлос Осорио
Голы
6′ Леон Горецка (Б. Хенрикс) 8
8′ Леон Горецка (Т. Вернер, Л. Штиндль) 8
59′ Тимо Вернер (Й. Хектор, Ю. Дракслер) 11
90+1′ Амин Юнес (Эмре Джан, Ю. Брандт) 15
8 Марко Фабиан (Э. Эррера) 89′
Составы
Марк-Андре тер Штеген 22
Маттиас Гинтер 4
Антонио Рюдигер 16
Джошуа Киммих 18
Беньямин Хенрикс 6
Йонас Хектор 3
Тимо Вернер 11
Себастьян Руди 21
81′ Юлиан Дракслер (к) 7
Амин Юнес 15
78′ Ларс Штиндль 13
Юлиан Брандт 20
67′ Леон Горецка 8
72′ Эмре Джан 14
13 Гильермо Очоа
7 Мигель Лаюн
23 Освальдо Аланис
2 Нестор Араухо
15 Эктор Морено (к)
14 Хавьер Эрнандес
9 Рауль Хименес 55′
16 Эктор Эррера
6 Хонатан дос Сантос 66′
4 Рафаэль Маркес
10 Джовани дос Сантос 62′
8 Марко Фабиан
20 Хавьер Акино 46′
22 Ирвинг Лосано
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 8
12 Удары (всего) 25
7 Удары в створ 9
0 Штанги, перекладины 1
4 Угловые 11
16 Фолы 8
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Нестор Питана (Аргентина)
Боковой судья Артур Диаш (Португалия)
Боковой судья Эрнан Майдана (Аргентина)
Боковой судья Хуан Пабло Белатти (Аргентина)
Боковой судья Эленито Ди Либераторе (Италия)
Боковой судья Сандру Риччи (Бразилия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
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Гол с пенальти
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Серия пенальти: нереализованный пенальти

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