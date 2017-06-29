Из всех городов Кубка конфедераций именно Сочи оставил самые неоднозначные впечатления. Самый футбольный по климату и погоде, с самым антуражным стадионом, от которого до пляжа ровно минута, но при этом не проникшийся атмосферой большого турнира, как Москва, Петербург и Казань. Даже за несколько часов до полуфинала Кубка конфедераций здесь почти не встретишь болельщиков. Неспешный курортный ритм жизни и соответствующая публика. Как шутят местные волонтёры: «сняли плавки — и на работе». А в случае со зрителями — на трибуне.

Сочи, конечно, ещё и не особенно повезло с матчами. Сюда не приехали ни многочисленные взрывные чилийцы, ни тысячи фанатов Криштиану Роналду. При всем уважении к Бундестим, для которой «Фишт» стал почти домашним (3 матча из 4-х — шутка ли), — её поклонники самые неприметные на турнире. Тихо пришли, посмотрели футбол и разошлись по номерам.

Накануне полуфинала немецкого защитника Йонаса Хектора спросили, как им живётся в Сочи. «Здесь нет напряжения, — ответил футболист. — Очень спокойно. Мы гуляли, ходили в ресторан — город нам нравится».

Можете представить себе прогулку по городу Роналду или Алексиса Санчеса? Да их бы просто разорвали на сувениры. В этом отношении молодая, скромная и почти лишенная звёзд Бундестим образца Кубка конфедераций и Сочи точно нашли друг друга. Встреченный Дмитрием Егоровым вечером на пляже Оливер Бирхофф получил свою минуту славы с селфи и автографами только благодаря бдительности спортивного журналиста. Без этого — полное отсутствие ажиотажа.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:44.21296296296296% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BV2rR6MnM9B/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Ничего такого: просто Оливер Бирхофф на пляже в Адлере #футбол #адлер</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Дмитрий Егоров championat.com (@edim_sport) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-06-27T19:12:42+00:00">Июн 27 2017 в 12:12 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Как немцы жили в Сочи, без напряжения, так и побеждали. Зажечь утомленные солнцем трибуны не получилось. Симпатии стадиона были явно на стороне мексиканцев, своим колоритом и добродушием покорившим уже не один российский город, но после нескольких зарядов Mexico — Mexicoв начале встречи всё почти стихло. Исход полуфинала оказался решён за какие-то 8 минут.

У Мексики провалы первых таймов на Кубке конфедераций стали фирменным знаком. Но если в каких-то матчах, как с Россией и Новой Зеландией, класса хватало, чтобы потом всё исправить, то Германия, в каком бы составе она ни играла, не тот соперник, с которым можно себе позволить лишнего.

Да и сколько можно про состав немцев? Вчера рулевой мексканцев Осорио выдал пламенный спич, на мой вкус. Закрывающий тему:

— Германия — молодая команда? Давайте посмотрим. Самый молодой у них Херних — ему 20 лет. Ещё есть двое 21-летних игроков, как, к примеру, Лосано у нас, они ровесники. Большинство же футболистов там 23−25 лет, у них за спиной уже по 100 матчей на топ-уровне, они становились чемпионами, играли за сборную. Как мы можем говорить о них как о молодой и неопытной команде? Можно поступить в университет в 30 лет и иметь за плечами нулевой опыт. А можно работать в скорой помощи и оперировать по 10 раз в день, накопив к 23 года огромный опыт. Посмотрите, сколько у Германии таких игроков, как Дракслер, которые дебютировали в 16 лет. К 23 годам они уже много лет играют в Бундеслиге, которая, на мой взгляд, входит в тройку лучших на планете, в Лиге чемпионов и Лиге Европы. И это просто здорово, мы хотим и должны учиться у таких команд, как Германия.

В общем, мексиканцы и поучились — лучше сейчас, чем через год. Раз дыра в обороне — получите скоростную атаку, передачу Хенрихса на свободное пространство перед штрафной, и отменный крученый удар Горецки. Ещё один разрыв? Вот вам второй от Горецки — на сей раз после проникающего паса с того же правого фланга.

На табло только началась девятая минута, а матч уже можно заканчивать. И ведь немцы могли и ещё забить! В какой-то момент показалось, что мексиканцы всё же вернутся игру и поборются. Отличные моменты были у дос Сантоса и Чичарито, но… Немцы на то и немцы, чтобы учиться у них заодно и реализации. Да ещё и тер Штеген поймал такой кураж, что вполне мог побороться за приз лучшему игроку встречи с очевидным героем Горецкой. Сопротивлялась Мексика даже при счёте 0:3 (Дракслер, Хектор и Вернер просто образцово вскрыли оборону, и Тимо забивал без помех в пустые ворота) и всё-таки порадовала шикарным пушечным голом Фабиана. Поздновато, конечно: за три добавленных к игре минуты мексиканцы не успели забить, зато пропустить ещё один умудрились.

Собрав рекордные 37 тысяч, «Фишт» так и не увидел такой рубки и такого зрелища, как «Казань Арена» накануне. И это при том, что вчера было забито 0 мячей, а сегодня 5. Помните культовый афоризм про 22 человека, которые играют в футбол, а выигрывают всё равно немцы? Так вот, кто бы ни играл в их составе — они действительно не перестают побеждать.