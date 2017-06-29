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Кубок конфедераций по футболу 2017
До финала Кубка конфедераций
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тв
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тв
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30235142/
29 июня 2017, 23:08 | ТАСС

Сборная Германии разгромила команду Мексики и вышла в финал Кубка конфедераций

СОЧИ, 29 июня. /ТАСС/. Сборная Германии по футболу обыграла команду Мексики со счетом 4:1 в полуфинальном матче Кубка конфедераций.

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© РИА "Новости"

На встрече, прошедшей в Сочи на стадионе «Фишт», присутствовало 37 923 зрителя.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Леон Горецка (6-я и 8-я минуты), который стал автором самого быстрого дубля в истории Кубков конфедераций, Тимо Вернер (59) и Амин Юнес (90). Мексиканцы ответили точным ударом Марко Фабиана (89). Горецка и Вернер являются лучшими бомбардирами нынешнего турнира, забив по три мяча.

Лучшим игроком матча был признан Леон Горецка.

До этого команды Германии и Мексики играли друг с другом 10 раз, в четырех победу праздновали немцы, в одной — мексиканцы, еще пять матчей завершились вничью. На Кубке конфедераций соперники встречались в 2005 году, тогда в матче за третье место сильнее оказались футболисты из Германии — 4:3, причем победа была добыта в дополнительное время.

В финале Кубка конфедераций сборная Германии встретится с командой Чили, которая накануне в серии пенальти победила португальцев. Немцы и чилийцы уже встречались на групповом этапе турнира, в той игре была зафиксирована ничья — 1:1.

Матч за третье место и финал Кубка конфедераций пройдут 2 июля в Москве и Санкт-Петербурге соответственно.
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