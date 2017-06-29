Матчи Кубка конфедераций по футболу в России уже посетили более полумиллиона зрителей

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Кубок конфедераций проходит в Москве, Казани, Сочи и Санкт-Петербурге с 17 июня по 2 июля. В четверг на сочинском стадионе «Фишт» во втором полуфинальном матче турнира встречаются команды Мексики и Германии. Идет второй тайм, немцы выигрывают со счетом 3:0.

На трибунах «Фишта» в четверг собралось 37 923 зрителя. Таким образом, общая посещаемость 14 матчей Кубка конфедераций составила 528 377 человек (средняя посещаемость — 37 741 человек). Две оставшиеся игры турнира — матч за третье место и финал — пройдут соответственно в Москве и Санкт-Петербурге 2 июля.

Самым посещаемым Кубком конфедераций в его нынешнем формате стал турнир в Мексике в 1999 году — тогда на трибунах побывали 970 тысяч зрителей. Наименее же посещаемым стал Кубок конфедераций в Саудовской Аравии в 1997 году — 333,5 тысячи зрителей.