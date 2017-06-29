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Кубок конфедераций по футболу 2017
До финала Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
25.06 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
Группа B
25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
тв
1/2 финала
28.06 завершен
Пен. 		Португалия 0
Чили 0 (3)
тв
1/2 финала
29.06 завершен Германия 4
Мексика 1
Матч за 3-е место
2.07 не начался Португалия
Мексика
Финал
2.07 не начался Чили
Германия
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30235128/
29 июня 2017, 23:18 | Р-Спорт

Матчи Кубка конфедераций по футболу в России уже посетили более полумиллиона зрителей

СОЧИ, 29 июн — Р-Спорт, Александр Рогулев. Общая посещаемость Кубка конфедераций по футболу, проходящего в четырех городах России, после полуфинальных матчей превысила полмиллиона человек.

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© РИА "Новости"
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Кубок конфедераций проходит в Москве, Казани, Сочи и Санкт-Петербурге с 17 июня по 2 июля. В четверг на сочинском стадионе «Фишт» во втором полуфинальном матче турнира встречаются команды Мексики и Германии. Идет второй тайм, немцы выигрывают со счетом 3:0.

На трибунах «Фишта» в четверг собралось 37 923 зрителя. Таким образом, общая посещаемость 14 матчей Кубка конфедераций составила 528 377 человек (средняя посещаемость — 37 741 человек). Две оставшиеся игры турнира — матч за третье место и финал — пройдут соответственно в Москве и Санкт-Петербурге 2 июля.

Самым посещаемым Кубком конфедераций в его нынешнем формате стал турнир в Мексике в 1999 году — тогда на трибунах побывали 970 тысяч зрителей. Наименее же посещаемым стал Кубок конфедераций в Саудовской Аравии в 1997 году — 333,5 тысячи зрителей.
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