Матчи Кубка конфедераций по футболу в России уже посетили более полумиллиона зрителей
СОЧИ, 29 июн —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Общая посещаемость Кубка конфедераций по футболу, проходящего в четырех городах России, после полуфинальных матчей превысила полмиллиона человек.
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Кубок конфедераций проходит в Москве, Казани, Сочи и
На трибунах «Фишта» в четверг собралось 37 923 зрителя. Таким образом, общая посещаемость 14 матчей Кубка конфедераций составила 528 377 человек (средняя посещаемость — 37 741 человек). Две оставшиеся игры турнира — матч за третье место и финал — пройдут соответственно в Москве и
Самым посещаемым Кубком конфедераций в его нынешнем формате стал турнир в Мексике в 1999 году — тогда на трибунах побывали 970 тысяч зрителей. Наименее же посещаемым стал Кубок конфедераций в Саудовской Аравии в 1997 году — 333,5 тысячи зрителей.
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