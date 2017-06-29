Полуфинал Кубка конфедераций Германия — Мексика в Сочи посетили 37923 болельщика
СОЧИ, 29 июн —
Р-Спорт, Вероника Столбунова. Полуфинальный матч Кубка конфедераций между сборными Германии и Мексики, проходящий на стадионе «Фишт» в Сочи, посетили 37923 болельщика.
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Матч Германия — Мексика проходит в эти минуты. После 60 минут игры немцы ведут со счетом 3:0. Стадион «Фишт» вмещает 47700 зрителей.
Самым посещаемым на Кубке конфедераций-2017 стал матч между сборными Португалии и Новой Зеландии в
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Главные тренеры
|Йоахим Лев
|Хуан Карлос Осорио
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|8
|12
|Удары (всего)
|25
|7
|Удары в створ
|9
|0
|Штанги, перекладины
|1
|4
|Угловые
|11
|16
|Фолы
|8
|0
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Нестор Питана (Аргентина)
|Боковой судья
|Артур Диаш (Португалия)
|Боковой судья
|Эрнан Майдана (Аргентина)
|Боковой судья
|Хуан Пабло Белатти (Аргентина)
|Боковой судья
|Эленито Ди Либераторе (Италия)
|Боковой судья
|Сандру Риччи (Бразилия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти