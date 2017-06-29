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Кубок конфедераций по футболу 2017
До финала Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
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Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
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Камерун 1
тв
Группа B
25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
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1/2 финала
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Чили 0 (3)
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Мексика
Финал
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30235074/
29 июня 2017, 23:25 | Р-Спорт

Полуфинал Кубка конфедераций Германия — Мексика в Сочи посетили 37923 болельщика

СОЧИ, 29 июн — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Полуфинальный матч Кубка конфедераций между сборными Германии и Мексики, проходящий на стадионе «Фишт» в Сочи, посетили 37923 болельщика.

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Матч Германия — Мексика проходит в эти минуты. После 60 минут игры немцы ведут со счетом 3:0. Стадион «Фишт» вмещает 47700 зрителей.

Самым посещаемым на Кубке конфедераций-2017 стал матч между сборными Португалии и Новой Зеландии в Санкт-Петербурге, который в субботу собрал 56290 зрителей. Наименее посещаемой на турнире была игра между командами Новой Зеландии и Мексики — ее на стадионе «Фишт» посетили 25133 болельщика.
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29 Июня, 21:00 Зрители 37923 1/2 финала Фишт
Германия 4:1
Первый тайм: 2:0
Мексика
Главные тренеры
Йоахим Лев Хуан Карлос Осорио
Голы
6′ Леон Горецка (Б. Хенрикс) 8
8′ Леон Горецка (Т. Вернер, Л. Штиндль) 8
59′ Тимо Вернер (Й. Хектор, Ю. Дракслер) 11
90+1′ Амин Юнес (Эмре Джан, Ю. Брандт) 15
8 Марко Фабиан (Э. Эррера) 89′
Составы
Марк-Андре тер Штеген 22
Маттиас Гинтер 4
Антонио Рюдигер 16
Джошуа Киммих 18
Беньямин Хенрикс 6
Йонас Хектор 3
Тимо Вернер 11
Себастьян Руди 21
81′ Юлиан Дракслер (к) 7
Амин Юнес 15
78′ Ларс Штиндль 13
Юлиан Брандт 20
67′ Леон Горецка 8
72′ Эмре Джан 14
13 Гильермо Очоа
7 Мигель Лаюн
23 Освальдо Аланис
2 Нестор Араухо
15 Эктор Морено (к)
14 Хавьер Эрнандес
9 Рауль Хименес 55′
16 Эктор Эррера
6 Хонатан дос Сантос 66′
4 Рафаэль Маркес
10 Джовани дос Сантос 62′
8 Марко Фабиан
20 Хавьер Акино 46′
22 Ирвинг Лосано
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 8
12 Удары (всего) 25
7 Удары в створ 9
0 Штанги, перекладины 1
4 Угловые 11
16 Фолы 8
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Нестор Питана (Аргентина)
Боковой судья Артур Диаш (Португалия)
Боковой судья Эрнан Майдана (Аргентина)
Боковой судья Хуан Пабло Белатти (Аргентина)
Боковой судья Эленито Ди Либераторе (Италия)
Боковой судья Сандру Риччи (Бразилия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
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Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти

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