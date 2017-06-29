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Матч Германия — Мексика проходит в эти минуты. После 60 минут игры немцы ведут со счетом 3:0. Стадион «Фишт» вмещает 47700 зрителей.