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Кубок конфедераций по футболу 2017
До финала Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
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24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
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25.06 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
Группа B
25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
тв
1/2 финала
28.06 завершен
Пен. 		Португалия 0
Чили 0 (3)
тв
1/2 финала
21:00 2-й тайм Германия 3
Мексика 0
Матч за 3-е место
2.07 не начался Португалия
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался Чили
W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30234573/
29 июня 2017, 22:10 | ТАСС

Все футболисты сборной России прошли допинг-контроль в рамках Кубка конфедераций

СОЧИ, 29 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу в полном составе прошла процедуру допинг-контроля в период подготовки к Кубку конфедераций и во время турнира. Об этом на пресс-конференции сообщил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

«Наша сборная проверялась в полном составе — и индивидуально после каждой игры, и до игры, и во внесоревновательное время. Федя Смолов постоянно попадался по жеребьевке для прохождения допинг-контроля», — отметил Мутко.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила, что все допинг-пробы, взятые у участников Кубка конфедераций, дали отрицательный результат.

Розыгрыш Кубка конфедераций стартовал 17 июня, а завершится 2 июля. Турнир принимают Москва, Санкт- Петербург, Казань и Сочи. Сборная России на групповом этапе обыграла новозеландцев (2:0), но уступила португальцам (0:1) и мексиканцам (1:2), заняв третье место в группе А и не сумев выйти в плей-офф.
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