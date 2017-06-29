Все футболисты сборной России прошли допинг-контроль в рамках Кубка конфедераций

«Наша сборная проверялась в полном составе — и индивидуально после каждой игры, и до игры, и во внесоревновательное время. Федя Смолов постоянно попадался по жеребьевке для прохождения допинг-контроля», — отметил Мутко.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила, что все допинг-пробы, взятые у участников Кубка конфедераций, дали отрицательный результат.