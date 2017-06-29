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Кубок конфедераций по футболу 2017
До финала Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
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Камерун 1
тв
Группа B
25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
тв
1/2 финала
28.06 завершен
Пен. 		Португалия 0
Чили 0 (3)
тв
1/2 финала
21:00 1-й тайм Германия 2
Мексика 0
Матч за 3-е место
2.07 не начался Португалия
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался Чили
W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30234467/
29 июня 2017, 21:12 | ТАСС

Пахомов: Все команды — участники Кубка конфедераций высоко оценили возможности Сочи

СОЧИ, 29 июня. /ТАСС/. Команды — участники Кубка конфедераций по футболу, проводившие матчи в Сочи, высоко оценили возможности и оказанный им на курорте прием. Об этом сообщил журналистам в четверг, подводя предварительные итоги турнира, глава Сочи Анатолий Пахомов.

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«Город живет праздником футбола, это правда. Я встречался со всеми послами стран, которые здесь были, они высоко оценивают наш город. Накануне встречался с президентом Футбольного союза Германии, с главным тренером [сборной Германии], они также очень высоко оценили Сочи», — сказал Пахомов.

На сочинском стадионе «Фишт», специально реконструированном к Кубку конфедераций и предстоящему в 2018 году чемпионату мира, уже состоялось три матча с участием команд Германии, Австралии, Новой Зеландии, Мексики и Камеруна. В четверг в 21:00 мск здесь начнется полуфинал между сборными Германии и Мексики.

Кубок конфедераций, матчи которого проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.
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