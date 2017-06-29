Пахомов: Все команды — участники Кубка конфедераций высоко оценили возможности Сочи
СОЧИ, 29 июня. /ТАСС/. Команды — участники Кубка конфедераций по футболу, проводившие матчи в Сочи, высоко оценили возможности и оказанный им на курорте прием. Об этом сообщил журналистам в четверг, подводя предварительные итоги турнира, глава Сочи Анатолий Пахомов.
«Город живет праздником футбола, это правда. Я встречался со всеми послами стран, которые здесь были, они высоко оценивают наш город. Накануне встречался с президентом Футбольного союза Германии, с главным тренером [сборной Германии], они также очень высоко оценили Сочи», — сказал Пахомов.
На сочинском стадионе «Фишт», специально реконструированном к Кубку конфедераций и предстоящему в 2018 году чемпионату мира, уже состоялось три матча с участием команд Германии, Австралии, Новой Зеландии, Мексики и Камеруна. В четверг в 21:00 мск здесь начнется полуфинал между сборными Германии и Мексики.
Кубок конфедераций, матчи которого проходят в Москве,
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