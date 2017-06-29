Андрей Будогосский: Система видеоповторов с использованием телепузиков несовершенна
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский высказался о практике видеповторов, которые применяется на Кубке конфедераций-2017. В частности, он критически отозвался о моменте в конце основного времени матча полуфинала Португалия — Чили (0:0. пен. 0:3), когда арбитр Фагани не назначил пенальти и не стал просить помощи видеоассистентов.
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Видимо, что-то случилось...
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— Это лишний раз подтверждает мою позицию относительно несовершенства нынешней системы с использованием, как я их называю, телепузиков, — говорит Будогосский. — Система абсолютно несовершенна. Для меня, например, непонятно, почему никто из официальных лиц матча не среагировал на, на мой взгляд, очевидную ситуацию, которая не требует никаких затруднений для ее оценки. Это однозначный одиннадцатиметровый удар. Причем я уверен, что теперь некоторые представители ФИФА будут говорить о том, что все прошло здорово и система отлично себя зарекомендовала, что ее надо развивать.
А теперь давайте представим себе еще более парадоксальную ситуацию. Возникает сложный эпизод в пределах штрафной одной команды. Судья не принимает решения, атака развивается в противоположную сторону, и уже в штрафной другой команды судья дает свисток и назначает пенальти. В это время ему раздается клич в микрофон: «Дружище, давай посмотрит тот проблемный момент». Он идет к монитору, смотрит, и оказывается, там тоже надо было назначать одиннадцатиметровый удар. Это патовая ситуация, которая, согласитесь, вызовет недовольство команд.
Может быть,
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