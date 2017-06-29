Андрей Будогосский: Система видеоповторов с использованием телепузиков несовершенна

— Это лишний раз подтверждает мою позицию относительно несовершенства нынешней системы с использованием, как я их называю, телепузиков, — говорит Будогосский. — Система абсолютно несовершенна. Для меня, например, непонятно, почему никто из официальных лиц матча не среагировал на, на мой взгляд, очевидную ситуацию, которая не требует никаких затруднений для ее оценки. Это однозначный одиннадцатиметровый удар. Причем я уверен, что теперь некоторые представители ФИФА будут говорить о том, что все прошло здорово и система отлично себя зарекомендовала, что ее надо развивать.

А теперь давайте представим себе еще более парадоксальную ситуацию. Возникает сложный эпизод в пределах штрафной одной команды. Судья не принимает решения, атака развивается в противоположную сторону, и уже в штрафной другой команды судья дает свисток и назначает пенальти. В это время ему раздается клич в микрофон: «Дружище, давай посмотрит тот проблемный момент». Он идет к монитору, смотрит, и оказывается, там тоже надо было назначать одиннадцатиметровый удар. Это патовая ситуация, которая, согласитесь, вызовет недовольство команд.

Почему-то никто не обращает внимания и на другой матч, Мексика — Новая Зеландия, когда по итогам конфликтной ситуации должны быть показаны совершенно другие санкции. И у меня вопрос — где были все те люди, которые сидели у мониторов? Как они реагировали? Для меня это еще одно свидетельство того, что система сегодня не срабатывает в той степени, в которой она была призвана сработать.