Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кубок конфедераций по футболу 2017
До финала Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
25.06 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
Группа B
25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
тв
1/2 финала
28.06 завершен
Пен. 		Португалия 0
Чили 0 (3)
тв
1/2 финала
21:00 1-й тайм Германия 2
Мексика 0
Матч за 3-е место
2.07 не начался Португалия
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался Чили
W 1B/2A
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/football2017/news/30234357/
29 июня 2017, 21:03 | Спорт-Экспресс

Андрей Будогосский: Система видеоповторов с использованием телепузиков несовершенна

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский высказался о практике видеповторов, которые применяется на Кубке конфедераций-2017. В частности, он критически отозвался о моменте в конце основного времени матча полуфинала Португалия — Чили (0:0. пен. 0:3), когда арбитр Фагани не назначил пенальти и не стал просить помощи видеоассистентов.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

— Это лишний раз подтверждает мою позицию относительно несовершенства нынешней системы с использованием, как я их называю, телепузиков, — говорит Будогосский. — Система абсолютно несовершенна. Для меня, например, непонятно, почему никто из официальных лиц матча не среагировал на, на мой взгляд, очевидную ситуацию, которая не требует никаких затруднений для ее оценки. Это однозначный одиннадцатиметровый удар. Причем я уверен, что теперь некоторые представители ФИФА будут говорить о том, что все прошло здорово и система отлично себя зарекомендовала, что ее надо развивать.

А теперь давайте представим себе еще более парадоксальную ситуацию. Возникает сложный эпизод в пределах штрафной одной команды. Судья не принимает решения, атака развивается в противоположную сторону, и уже в штрафной другой команды судья дает свисток и назначает пенальти. В это время ему раздается клич в микрофон: «Дружище, давай посмотрит тот проблемный момент». Он идет к монитору, смотрит, и оказывается, там тоже надо было назначать одиннадцатиметровый удар. Это патовая ситуация, которая, согласитесь, вызовет недовольство команд.

Почему-то никто не обращает внимания и на другой матч, Мексика — Новая Зеландия, когда по итогам конфликтной ситуации должны быть показаны совершенно другие санкции. И у меня вопрос — где были все те люди, которые сидели у мониторов? Как они реагировали? Для меня это еще одно свидетельство того, что система сегодня не срабатывает в той степени, в которой она была призвана сработать.

Может быть, когда-нибудь изобретут нечто более совершенное для контроля ситуации, но на сегодня, на мой взгляд, больше минусов, чем плюсов. Я остаюсь при своем мнении и остаюсь в позиции Джордано Бруно, пусть господин Карпин еще раз пройдется по этой ситуации, который все равно говорит, что «все-таки она вертится». Самая важная вещь, которая должна быть установлена — это система определения взятия ворот.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Пахомов: Все команды — участники Кубка конфедераций высоко оценили возможности Сочи

Пахомов: Все команды — участники Кубка конфедераций высоко оценили возможности Сочи

СОЧИ, 29 июня. /ТАСС/. Команды — участники Кубка конфедераций по футболу, проводившие матчи в Сочи, высоко оценили возможности и оказанный им на курорте прием. Об этом сообщил журналистам в четверг, подводя предварительные итоги турнира, глава Сочи Анатолий Пахомов.
Еще 7 новостей   Все новости
26 июня

Кокорин и Дзюба - о скандальном видео

Игорь Лебедев: "От слов "Дать в морду Жиркову" не откажусь!"

Ждем трансфер из ЦСКА в "Халл"
Викторина
Вышла ли сборная России из группы на Евро-2004?