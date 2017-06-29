Мутко сообщил о возможном ужесточении мер по борьбе со спекулянтами на ЧМ-2018
СОЧИ, 29 июня. /ТАСС/. Меры по борьбе со спекулянтами билетов во время чемпионата мира по футболу 2018 года в России могут быть ужесточены. Об этом на
пресс-конференции сообщил вице-премьер РФ, глава оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко.
Во время Кубка конфедераций было пресечено несколько попыток незаконной продажи билетов на матчи турнира.
«Я знаю о продаже билетов спекулянтами. Я хочу предупредить тех людей, которые хотят зарабатывать на футболе, — меры будут жесткими. Может быть, мы изменим законодательство для ужесточения этих мер, — сказал Мутко. — Есть специальные программы, и из этих квот люди получают билеты и начинают их продавать, мы ориентируем наши органы на более жесткую реакцию».
Чемпионат мира пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter