Мутко сообщил о возможном ужесточении мер по борьбе со спекулянтами на ЧМ-2018

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Во время Кубка конфедераций было пресечено несколько попыток незаконной продажи билетов на матчи турнира.

«Я знаю о продаже билетов спекулянтами. Я хочу предупредить тех людей, которые хотят зарабатывать на футболе, — меры будут жесткими. Может быть, мы изменим законодательство для ужесточения этих мер, — сказал Мутко. — Есть специальные программы, и из этих квот люди получают билеты и начинают их продавать, мы ориентируем наши органы на более жесткую реакцию».

Чемпионат мира пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля.