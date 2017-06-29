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https://sport.mail.ru/football2017/news/30234029/
29 июня 2017, 20:07 | ТАСС

Мутко сообщил о возможном ужесточении мер по борьбе со спекулянтами на ЧМ-2018

СОЧИ, 29 июня. /ТАСС/. Меры по борьбе со спекулянтами билетов во время чемпионата мира по футболу 2018 года в России могут быть ужесточены. Об этом на пресс-конференции сообщил вице-премьер РФ, глава оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко.

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© ИТАР-ТАСС

Во время Кубка конфедераций было пресечено несколько попыток незаконной продажи билетов на матчи турнира.

«Я знаю о продаже билетов спекулянтами. Я хочу предупредить тех людей, которые хотят зарабатывать на футболе, — меры будут жесткими. Может быть, мы изменим законодательство для ужесточения этих мер, — сказал Мутко. — Есть специальные программы, и из этих квот люди получают билеты и начинают их продавать, мы ориентируем наши органы на более жесткую реакцию».

Чемпионат мира пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля.
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