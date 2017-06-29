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Кубок конфедераций по футболу 2017
До финала Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
25.06 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
Группа B
25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
тв
1/2 финала
28.06 завершен
Пен. 		Португалия 0
Чили 0 (3)
тв
1/2 финала
21:00 1-й тайм Германия 2
Мексика 0
Матч за 3-е место
2.07 не начался Португалия
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался Чили
W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30233798/
29 июня 2017, 20:11 | ТАСС

Около 26 тысяч иностранных граждан получили паспорта болельщиков

СОЧИ, 29 июня. /ТАСС/. Примерно 26 тысяч иностранных граждан получили паспорта болельщиков (Fan ID), без которых невозможно посетить матчи Кубка конфедераций по футболу. Об этом на пресс-конференции заявил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко.

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© ИТАР-ТАСС

Кубок конфедераций стартовал 17 июня, а завершится 2 июля. Турнир принимают Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи.

«Около 26 тысяч иностранных граждан уже получили паспорта болельщиков. Правом бесплатного проезда между городами турнира воспользовались 60 тысяч человек», — сказал Мутко, также отметив, что система безопасности на турнире работает безукоризненно.

Вице-премьер РФ доволен качеством футбола на Кубке конфедераций. «Думаю, что вчерашний матч (между сборными Португалии и Чили — прим. ТАСС) мог влюбить в себя даже тех, кто не интересуется футболом», — отметил Мутко.

По его словам, средняя посещаемость матчей Кубка конфедераций составляет 37 тысяч зрителей. «Соотношение болельщиков такое: 93 процента — это граждане РФ, семь процентов — иностранцы», — сказал он.
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