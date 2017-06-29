Около 26 тысяч иностранных граждан получили паспорта болельщиков
СОЧИ, 29 июня. /ТАСС/. Примерно 26 тысяч иностранных граждан получили паспорта болельщиков (Fan ID), без которых невозможно посетить матчи Кубка конфедераций по футболу. Об этом на
пресс-конференции заявил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко.
Кубок конфедераций стартовал 17 июня, а завершится 2 июля. Турнир принимают Москва,
«Около 26 тысяч иностранных граждан уже получили паспорта болельщиков. Правом бесплатного проезда между городами турнира воспользовались 60 тысяч человек», — сказал Мутко, также отметив, что система безопасности на турнире работает безукоризненно.
По его словам, средняя посещаемость матчей Кубка конфедераций составляет 37 тысяч зрителей. «Соотношение болельщиков такое: 93 процента — это граждане РФ, семь процентов — иностранцы», — сказал он.
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