Около 26 тысяч иностранных граждан получили паспорта болельщиков

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Кубок конфедераций стартовал 17 июня, а завершится 2 июля. Турнир принимают Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи.

«Около 26 тысяч иностранных граждан уже получили паспорта болельщиков. Правом бесплатного проезда между городами турнира воспользовались 60 тысяч человек», — сказал Мутко, также отметив, что система безопасности на турнире работает безукоризненно.

Вице-премьер РФ доволен качеством футбола на Кубке конфедераций. «Думаю, что вчерашний матч (между сборными Португалии и Чили — прим. ТАСС) мог влюбить в себя даже тех, кто не интересуется футболом», — отметил Мутко.

По его словам, средняя посещаемость матчей Кубка конфедераций составляет 37 тысяч зрителей. «Соотношение болельщиков такое: 93 процента — это граждане РФ, семь процентов — иностранцы», — сказал он.