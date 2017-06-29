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Кубок конфедераций по футболу 2017
До финала Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
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19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
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21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
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Австралия 1
тв
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Пен. 		Португалия 0
Чили 0 (3)
тв
1/2 финала
21:00 1-й тайм Германия 2
Мексика 0
Матч за 3-е место
2.07 не начался Португалия
L 1B/2A
Финал
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30233796/
29 июня 2017, 20:16 | ТАСС

«Спасибо за гостеприимство»: сборные Португалии и Чили попрощались с Казанью

КАЗАНЬ, 29 июня. /ТАСС/. Футболисты сборных Португалии и Чили покинули в четверг Казань. Рядом с отелями, где проживали команды, собрались десятки болельщиков, чтобы проводить свои национальные сборные.

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© ИТАР-ТАСС
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Болельщики начали подходить к гостиницам за полчаса до отъезда футболистов. В ожидании игроков фанаты и любопытные жители города обсуждали итоги полуфинального матча между сборными Португалии и Чили, который прошел 28 июня на стадионе «Казань-Арена». Основное и дополнительное время встречи завершились вничью — 0:0, а в серии пенальти победили чилийцы — 3:0.

С Чили до конца

Чтобы привлечь к себе внимание игроков, несколько чилийских фанатов пришли в футболках нападающего Алексиса Санчеса под номером 7, а в руках держали национальный флаг с надписью «Россия, спасибо за гостеприимство». Как сообщил ТАСС чилийский болельщик Давид Салас, для фанатов Видаль, Санчес, Браво — это больше, чем просто игроки в футбол, они как члены семьи.

«Санчес один из моих любимых игроков, еще есть Арангис, Браво, Видаль. Вообще, я люблю всех игроков нашей сборной, сейчас у нас лучшая команда, которую я когда-либо видел. Поеду ли я в Санкт-Петербург? Конечно, я буду на финале, ведь мы все как одна семья, я останусь, как бы они не сыграли, хорошо или плохо, сборная — это не просто игроки, это вся наша страна», — сказал он.

48-летняя Ольга Гарифуллина из Казани также провожала сборную Чили возле отеля. Болеть за южноамериканцев она начала недавно, Ольгу впечатлила их игра на Кубке конфедераций.

«Я смотрю футбол с 2010 года, стараюсь не пропускать такие серьезные чемпионаты. Мексиканскую команду встречала уже в Казани, не могла пропустить и чилийцев. Я просто влюбилась в сборную Чили, буду болеть за них дальше на Кубке конфедераций. За мной уже приехали, нужно уезжать, а я еще хочу успеть заснять видео с Видалем», — поделилась она своими впечатлениями в беседе с корреспондентом ТАСС.

После того, как все чилийский футболисты уселись в автобус и отъехали от отеля, фанаты с флагами побежали за ними и кричали вслед «Браво!».

Автографы на ограждениях

Проводить из города португальскую сборную корреспонденту ТАСС не удалось, с окончанием турнира в Казани на первый план вновь вышли местные события.

Однако, по словам работников отеля, болельщиков было не намного меньше обычного, даже несмотря на отсутствие главной звезды португальцев Криштиану Роналду, который покинул расположение команды сразу после матча с чилийцами, чтобы наконец повидать своих новорожденных близнецов. О пребывании команды в городе остались только автографы на ограждениях, правда, не футболистов и тренеров, а ждавших их болельщиков.

Из Казани португальцы отправились в Москву, а чилийцы — в Санкт-Петербург. В воскресенье команды примут участие в матче за третье место и в финале турнира соответственно.

Кубок конфедераций проходит в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля. Казань уже приняла три матча группового этапа и полуфинал, который стал последней встречей в городе в рамках турнира.
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28 Июня, 21:00 Зрители 40855 1/2 финала Казань Арена
Португалия 0:0
Основное время: 0:0 (0:0)
Серия пенальти: 0:3
 Чили
Главные тренеры
Фернанду Сантуш Хуан Антонио Пицци
Составы
Руй Патрисиу 1
115′ Седрик Суариш 21
Элизеу 19
111′ Бруну Алвеш 2
96′ Жозе Фонти 6
Криштиану Роналду (к) 7
31′ Виллиам Карвалью 14
83′ Бернарду Силва 10
Рикарду Куарежма 20
116′ Андре Гомиш 15
Желсон Мартинш 18
102′ Адриэн Силва 23
Жоау Моутинью 8
43′ 76′ Андре Силва 9
Нани 17
1 Клаудио Браво (к)
15 Жан Босежур
17 Гари Медель
18 Гонсало Хара 23′
20 Чарльз Арангис
8 Артуро Видаль
7 Алексис Санчес
21 Марсело Диас
4 Маурисио Исла 120′
6 Хосе Педро Фуэнсалида
10 Пабло Эрнандес 112′ 51′
5 Франсиско Сильва
11 Эдуардо Варгас 86′
16 Мартин Родригес
Статистика
5 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 6
15 Удары (всего) 15
3 Удары в створ 3
0 Штанги, перекладины 2
7 Угловые 5
11 Фолы 13
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Алиреза Фагани (Иран)
Боковой судья Реза Сохандан (Иран)
Боковой судья Мохаммадреза Мансури (Иран)
  Джайр Марруфо (США)
  Равшан Ирматов (Узбекистан)
  Абдула Альшальваи (Саудовская Аравия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти

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