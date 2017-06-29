«Спасибо за гостеприимство»: сборные Португалии и Чили попрощались с Казанью

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Болельщики начали подходить к гостиницам за полчаса до отъезда футболистов. В ожидании игроков фанаты и любопытные жители города обсуждали итоги полуфинального матча между сборными Португалии и Чили, который прошел 28 июня на стадионе «Казань-Арена». Основное и дополнительное время встречи завершились вничью — 0:0, а в серии пенальти победили чилийцы — 3:0.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">При виде Видаля чилийский журналюга чуть было меня не снёс. <a href="https://t.co/jTFqN7bPxe">pic.twitter.com/jTFqN7bPxe</a></p>— Антон Рассказов (@RougeTerreur) <a href="https://twitter.com/RougeTerreur/status/880431965110980609">29 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

С Чили до конца

Чтобы привлечь к себе внимание игроков, несколько чилийских фанатов пришли в футболках нападающего Алексиса Санчеса под номером 7, а в руках держали национальный флаг с надписью «Россия, спасибо за гостеприимство». Как сообщил ТАСС чилийский болельщик Давид Салас, для фанатов Видаль, Санчес, Браво — это больше, чем просто игроки в футбол, они как члены семьи.

«Санчес один из моих любимых игроков, еще есть Арангис, Браво, Видаль. Вообще, я люблю всех игроков нашей сборной, сейчас у нас лучшая команда, которую я когда-либо видел. Поеду ли я в Санкт-Петербург? Конечно, я буду на финале, ведь мы все как одна семья, я останусь, как бы они не сыграли, хорошо или плохо, сборная — это не просто игроки, это вся наша страна», — сказал он.

48-летняя Ольга Гарифуллина из Казани также провожала сборную Чили возле отеля. Болеть за южноамериканцев она начала недавно, Ольгу впечатлила их игра на Кубке конфедераций.

«Я смотрю футбол с 2010 года, стараюсь не пропускать такие серьезные чемпионаты. Мексиканскую команду встречала уже в Казани, не могла пропустить и чилийцев. Я просто влюбилась в сборную Чили, буду болеть за них дальше на Кубке конфедераций. За мной уже приехали, нужно уезжать, а я еще хочу успеть заснять видео с Видалем», — поделилась она своими впечатлениями в беседе с корреспондентом ТАСС.

После того, как все чилийский футболисты уселись в автобус и отъехали от отеля, фанаты с флагами побежали за ними и кричали вслед «Браво!».

Автографы на ограждениях

Проводить из города португальскую сборную корреспонденту ТАСС не удалось, с окончанием турнира в Казани на первый план вновь вышли местные события.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Португальцы уехали из Казани. А фанаты отметили долгие часы ожидания на ограждениях. <a href="https://t.co/pShDY9ypSl">pic.twitter.com/pShDY9ypSl</a></p>— Антон Рассказов (@RougeTerreur) <a href="https://twitter.com/RougeTerreur/status/880430507942707202">29 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Однако, по словам работников отеля, болельщиков было не намного меньше обычного, даже несмотря на отсутствие главной звезды португальцев Криштиану Роналду, который покинул расположение команды сразу после матча с чилийцами, чтобы наконец повидать своих новорожденных близнецов. О пребывании команды в городе остались только автографы на ограждениях, правда, не футболистов и тренеров, а ждавших их болельщиков.

Из Казани португальцы отправились в Москву, а чилийцы — в Санкт-Петербург. В воскресенье команды примут участие в матче за третье место и в финале турнира соответственно.