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— Вы разочарованы поражением от Чили в полуфинале Кубка конфедераций?

— Нет. Соперник играл лучше нас. Футбол справедлив, соперник заслужил финал.

— Как смотрите на момент в конце игры, когда в ворота португальцев не назначили пенальти?

— Конечно, это 11-метровый. Я не понимаю, где находился видеоарбитр?

— Неизвестно.

— Наверное, пошел курить. Такой пенальти можно было разглядеть даже с самолета. Как можно не назначить 11-метровый?

— Почему португальцы так плохо били послематчевые пенальти?

— Просто устали, это было заметно еще в конце основного времени. Пенальти — это концентрация, это силы. А их уже не было.

— Браво совершил подвиг?

— Да, заслуга вратаря налицо. Особенно первый удар он просто шикарно отбил.

— Как оцените действия Криштиану?

— Средненько, ничего особенного не показал. Лучший игрок мира должен демонстрировать более интересный футбол. Команда-то играет на него. И за сам турнир ему можно поставить лишь «удовлетворительно».

— На уровне сборной Криштиану больше не взять титул?

— Чемпионат мира нам выиграть очень сложно. Команда у нас хорошая, но не думаю, что для первого места.

— А кто лучше?

— Германия, Бразилия. Чили стала лучшей в Южной Америке, и на Кубке конфедераций мы увидели еще раз возможности этой команды.

— Криштиану после поражения в полуфинале покинул сборную, а впереди игра за третье место. Это нормально?

— Это немножко странно для всех. Как мы поняли, таково решение федерации. Это исключение из правил повлияет на будущее, и теперь многие также захотят уехать.

— История с рождением двойни — разве не фактор для исключения из правил?

— Это большое событие в жизни мужчины. Но из сборной никогда не отпускали футболистов в таких же ситуациях, и сейчас это все непонятно. Вопрос еще и в другом — а если бы Португалия вышла в финал? У всех есть семьи, дети, все хотят отдохнуть. В общем, Роналду подает плохой пример.

— У Криштиану трое детей, и все от суррогатной матери. Почему так?

— Вы знаете, у меня есть свое мнение. Но каждый имеет право на личную жизнь, и я не считаю возможным это комментировать.

— Какое впечатление произвела на вас сборная России?

— Команда может играть лучше. И на чемпионате мира есть возможность прибавить за счет тех, кто не участвовал в турнире. В первую очередь — Дзюба и Дзагоев. Это хорошие футболисты.

— Понимаете, почему Данни не продолжил карьеру в России, а поехал в Чехию?

— Он хотел закончить карьеру в вашей стране, заключив двухлетний контракт. Но в России его никто не дал.