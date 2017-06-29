Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кубок конфедераций по футболу 2017
До финала Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
25.06 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
Группа B
25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
тв
1/2 финала
28.06 завершен
Пен. 		Португалия 0
Чили 0 (3)
тв
1/2 финала
21:00 не начался Германия
Мексика
Матч за 3-е место
2.07 не начался Португалия
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался Чили
W 1B/2A
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/football2017/news/30233675/
29 июня 2017, 19:48 | Спорт-Экспресс

«Роналду подает плохой пример»

Португальский агент Паулу Барбоза считает странным отъезд Криштиану Роналду из сборной.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Спорт-Экспресс
1/18

— Вы разочарованы поражением от Чили в полуфинале Кубка конфедераций?

— Нет. Соперник играл лучше нас. Футбол справедлив, соперник заслужил финал.

— Как смотрите на момент в конце игры, когда в ворота португальцев не назначили пенальти?

— Конечно, это 11-метровый. Я не понимаю, где находился видеоарбитр?

— Неизвестно.

— Наверное, пошел курить. Такой пенальти можно было разглядеть даже с самолета. Как можно не назначить 11-метровый?

— Почему португальцы так плохо били послематчевые пенальти?

— Просто устали, это было заметно еще в конце основного времени. Пенальти — это концентрация, это силы. А их уже не было.

— Браво совершил подвиг?

— Да, заслуга вратаря налицо. Особенно первый удар он просто шикарно отбил.

— Как оцените действия Криштиану?

— Средненько, ничего особенного не показал. Лучший игрок мира должен демонстрировать более интересный футбол. Команда-то играет на него. И за сам турнир ему можно поставить лишь «удовлетворительно».

— На уровне сборной Криштиану больше не взять титул?

— Чемпионат мира нам выиграть очень сложно. Команда у нас хорошая, но не думаю, что для первого места.

— А кто лучше?

— Германия, Бразилия. Чили стала лучшей в Южной Америке, и на Кубке конфедераций мы увидели еще раз возможности этой команды.

— Криштиану после поражения в полуфинале покинул сборную, а впереди игра за третье место. Это нормально?

— Это немножко странно для всех. Как мы поняли, таково решение федерации. Это исключение из правил повлияет на будущее, и теперь многие также захотят уехать.

— История с рождением двойни — разве не фактор для исключения из правил?

— Это большое событие в жизни мужчины. Но из сборной никогда не отпускали футболистов в таких же ситуациях, и сейчас это все непонятно. Вопрос еще и в другом — а если бы Португалия вышла в финал? У всех есть семьи, дети, все хотят отдохнуть. В общем, Роналду подает плохой пример.

— У Криштиану трое детей, и все от суррогатной матери. Почему так?

— Вы знаете, у меня есть свое мнение. Но каждый имеет право на личную жизнь, и я не считаю возможным это комментировать.

— Какое впечатление произвела на вас сборная России?

— Команда может играть лучше. И на чемпионате мира есть возможность прибавить за счет тех, кто не участвовал в турнире. В первую очередь — Дзюба и Дзагоев. Это хорошие футболисты.

— Понимаете, почему Данни не продолжил карьеру в России, а поехал в Чехию?

— Он хотел закончить карьеру в вашей стране, заключив двухлетний контракт. Но в России его никто не дал.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
28 Июня, 21:00 Зрители 40855 1/2 финала Казань Арена
Португалия 0:0
Основное время: 0:0 (0:0)
Серия пенальти: 0:3
 Чили
Главные тренеры
Фернанду Сантуш Хуан Антонио Пицци
Составы
Руй Патрисиу 1
115′ Седрик Суариш 21
Элизеу 19
111′ Бруну Алвеш 2
96′ Жозе Фонти 6
Криштиану Роналду (к) 7
31′ Виллиам Карвалью 14
83′ Бернарду Силва 10
Рикарду Куарежма 20
116′ Андре Гомиш 15
Желсон Мартинш 18
102′ Адриэн Силва 23
Жоау Моутинью 8
43′ 76′ Андре Силва 9
Нани 17
1 Клаудио Браво (к)
15 Жан Босежур
17 Гари Медель
18 Гонсало Хара 23′
20 Чарльз Арангис
8 Артуро Видаль
7 Алексис Санчес
21 Марсело Диас
4 Маурисио Исла 120′
6 Хосе Педро Фуэнсалида
10 Пабло Эрнандес 112′ 51′
5 Франсиско Сильва
11 Эдуардо Варгас 86′
16 Мартин Родригес
Статистика
5 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 6
15 Удары (всего) 15
3 Удары в створ 3
0 Штанги, перекладины 2
7 Угловые 5
11 Фолы 13
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Алиреза Фагани (Иран)
Боковой судья Реза Сохандан (Иран)
Боковой судья Мохаммадреза Мансури (Иран)
  Джайр Марруфо (США)
  Равшан Ирматов (Узбекистан)
  Абдула Альшальваи (Саудовская Аравия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти

Новости по теме

Еще 7 новостей   Все новости
26 июня

Кокорин и Дзюба - о скандальном видео

Игорь Лебедев: "От слов "Дать в морду Жиркову" не откажусь!"

Ждем трансфер из ЦСКА в "Халл"
Викторина
Вышла ли сборная России из группы на Евро-2004?