«Роналду подает плохой пример»
Португальский агент Паулу Барбоза считает странным отъезд Криштиану Роналду из сборной.
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Видимо, что-то случилось...
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— Вы разочарованы поражением от Чили в полуфинале Кубка конфедераций?
— Нет. Соперник играл лучше нас. Футбол справедлив, соперник заслужил финал.
— Как смотрите на момент в конце игры, когда в ворота португальцев не назначили пенальти?
— Конечно, это 11-метровый. Я не понимаю, где находился видеоарбитр?
— Неизвестно.
— Наверное, пошел курить. Такой пенальти можно было разглядеть даже с самолета. Как можно не назначить 11-метровый?
— Почему португальцы так плохо били послематчевые пенальти?
— Просто устали, это было заметно еще в конце основного времени. Пенальти — это концентрация, это силы. А их уже не было.
— Браво совершил подвиг?
— Да, заслуга вратаря налицо. Особенно первый удар он просто шикарно отбил.
— Как оцените действия Криштиану?
— Средненько, ничего особенного не показал. Лучший игрок мира должен демонстрировать более интересный футбол.
— На уровне сборной Криштиану больше не взять титул?
— Чемпионат мира нам выиграть очень сложно. Команда у нас хорошая, но не думаю, что для первого места.
— А кто лучше?
— Германия, Бразилия. Чили стала лучшей в Южной Америке, и на Кубке конфедераций мы увидели еще раз возможности этой команды.
— Криштиану после поражения в полуфинале покинул сборную, а впереди игра за третье место. Это нормально?
— Это немножко странно для всех. Как мы поняли, таково решение федерации. Это исключение из правил повлияет на будущее, и теперь многие также захотят уехать.
— История с рождением двойни — разве не фактор для исключения из правил?
— Это большое событие в жизни мужчины. Но из сборной никогда не отпускали футболистов в таких же ситуациях, и сейчас это все непонятно. Вопрос еще и в другом — а если бы Португалия вышла в финал? У всех есть семьи, дети, все хотят отдохнуть. В общем, Роналду подает плохой пример.
— У Криштиану трое детей, и все от суррогатной матери. Почему так?
— Вы знаете, у меня есть свое мнение. Но каждый имеет право на личную жизнь, и я не считаю возможным это комментировать.
— Какое впечатление произвела на вас сборная России?
— Команда может играть лучше. И на чемпионате мира есть возможность прибавить за счет тех, кто не участвовал в турнире. В первую очередь — Дзюба и Дзагоев. Это хорошие футболисты.
— Понимаете, почему Данни не продолжил карьеру в России, а поехал в Чехию?
— Он хотел закончить карьеру в вашей стране, заключив двухлетний контракт. Но в России его никто не дал.
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|28 Июня, 21:00
|Зрители 40855
|1/2 финала
|Казань Арена
|Португалия
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0:0
Основное время: 0:0 (0:0)
Серия пенальти: 0:3
|Чили
|Фернанду Сантуш
|Хуан Антонио Пицци
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|5
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|6
|15
|Удары (всего)
|15
|3
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|2
|7
|Угловые
|5
|11
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Алиреза Фагани (Иран)
|Боковой судья
|Реза Сохандан (Иран)
|Боковой судья
|Мохаммадреза Мансури (Иран)
|Джайр Марруфо (США)
|Равшан Ирматов (Узбекистан)
|Абдула Альшальваи (Саудовская Аравия)
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