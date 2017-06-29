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Кубок конфедераций по футболу 2017
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тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30233672/
29 июня 2017, 19:43 | Р-Спорт

Мутко: Система безопасности на Кубке конфедераций в России работает безукоризненно

СОЧИ, 29 июн — Р-Спорт, Александр Рогулев. Система безопасности на Кубке конфедераций, который проходит в России, работает безукоризненно, заявил журналистам вице-премьер РФ и президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

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© РИА "Новости"

Первый в истории России Кубок конфедерации проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.

«Мы вышли на финишную прямую, у нас осталось три матча. По мнению ФИФА, больших проблем нет, все идет на самом высоком уровне. То, что мы планировали, вся инфраструктура подготовлена. Города подошли очень ответственно. Футбол высочайшего уровня мы видим, вы видели вчерашний потрясающий полуфинал. Тот, кто не любит футбол, на этом турнире мог в него влюбиться. Все это впечатляет. В целом мы удовлетворены», — сказал Мутко журналистам.

«Задействованы сотни тысяч людей, все под контролем. Волонтеры, стюарды… Безукоризненно работает система безопасности. Посещаемость матчей неплохая — в среднем по 37 тысяч, а это достаточно высокая посещаемость. Тем более, соотношение гостей из-за границы и россиян — 3 на 97 процентов. Мы удовлетворены посещаемостью», — добавил вице-премьер.
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