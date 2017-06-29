Мутко: Система безопасности на Кубке конфедераций в России работает безукоризненно

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Первый в истории России Кубок конфедерации проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.

«Мы вышли на финишную прямую, у нас осталось три матча. По мнению ФИФА, больших проблем нет, все идет на самом высоком уровне. То, что мы планировали, вся инфраструктура подготовлена. Города подошли очень ответственно. Футбол высочайшего уровня мы видим, вы видели вчерашний потрясающий полуфинал. Тот, кто не любит футбол, на этом турнире мог в него влюбиться. Все это впечатляет. В целом мы удовлетворены», — сказал Мутко журналистам.