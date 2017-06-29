Чилийские хирурги смотрели матч Кубка конфедераций во время операции

В Сети появился видеоролик, на котором врачи радуются сейву вратаря чилийской команды Клаудио Браво, ставшего героем встречи. Короткая видеозапись вызвала большой резонанс в чилийском обществе. После многочисленных призывов разобраться в ситуации власти Чили сделали объявление, назвав хирургов безответственными. Депутат парламента Карла Рубилар отметила, что врачи нарушили все правила и нормы поведения и данный инцидент необходимо расследовать.

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