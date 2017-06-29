Играй сердцем. Почему побеждает сборная Чили

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«Кажется, это был лучший матч сборной Чили на Кубке конфедераций. За счет чего вы так сыграли?» — спросили главного тренера южноамериканцев Хуана Антонио Пицци после полуфинала с Португалией.

«Думаю, мы сыграли сердцем», — ответил тот. И добавил: «Мы достойно представляем свою страну и своих болельщиков».

Конечно, и Пицци, и главный герой полуфинала вратарь Браво говорили о подготовке, анализе, большой проделанной работе и обо все том, о чем положено говорить в таких случаях. И, в общем, нет никаких сомнений, что так оно и было.

Но вот это «мы играли сердцем» — один из важнейших факторов успеха чилийцев. Чего-чего, а страсти в их действиях предостаточно — если вы внимательно смотрели хотя бы один матч южноамериканцев на турнире, то больше объяснять ничего не нужно. Лучше, конечно, вживую, но и через экран прочувствовать можно. Главное — не обжечься.

Причем страсть и сердце — это не только про футболистов, но и про покоривших всех чилийских болельщиков. То, как они допевают гимн, когда заканчивает играть музыка на стадионе — одно из самых ярких впечатлений Кубка конфедераций.

И вот ведь что характерно — попадая в атмосферу национальной команды, расцветают даже футболисты, переживающие спад, порой очень серьезный, в клубной карьере. Взять того же Браво — наверное, нет в английской премьер-лиге футболиста, над которым в прошедшем сезоне смеялись бы больше. И весь этот поток критики был по делу — 34-летний вратарь действительно играл очень плохо. Хосеп Гвардиола брал его в «Манчестер Сити», потому что ему нужен был голкипер, умеющий хорошо действовать ногами. Браво играл плохо и ногами, и руками. За весь сезон чилиец сделал только 33 серьезных спасения — это 24-й показатель в лиге. «Сити» уже купил на смену ему бразильца Эдерсона за 40 миллионов евро. Но в матче с Португалией Браво, забыв обо всех клубных проблемах, был безупречен.

Или, например, нападающий Варгас, считавшийся некогда большущим талантом. В 2011 году он был признан игроком года в Чили и занял второе место в опросе на звание лучшего футболиста Южной Америки, уступив только бразильцу Неймару. После чего отправился в Италию — в «Наполи». Так вот, за последующие пять с половиной лет за клубы он забил 22 гола. За этот же период в сборной Чили — 32 гола.

Такой феномен — не новость. В свое время, в 90-е годы и на рубеже веков, так же яростно рубились за свои сборные, забывая обо всем на свете, те же сербы и хорваты. В любых видах спорта. Балканские войны, санкции, кольцо врагов — спорт был продолжением борьбы, а целая гамма чувств — ярость, обида, гордость — лишь подпитывали эту патриотическую страсть.

Но Чили — это, наряду с Уругваем, самая благополучная страна Южной Америки. Ни войн, ни кольца врагов, ни санкций. Пиночет и его режим — история до сих пор очень болезненная, но сугубо внутренняя. А вот поди ж ты, какая страсть и какие сердца.

И научиться этому невозможно. К счастью. А то мы бы уже слушали разглагольствования главного лица в нашем спорте о том, что мы перенимаем чилийский опыт и запускаем программу по развитию страсти. За этим просто нужно смотреть. И восхищаться.