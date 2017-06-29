«Криштиану сделал для Португалии все, что мог»

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— В среду определился первый финалист Кубка конфедераций: сборная Чили после 120 минут безголевой игры по пенальти одолела Португалию. Стало ли для вас это неожиданностью?

— Нет. Более того, в своих прогнозах я именно утверждал, что дальше пойдет Чили. У этой команды сейчас подобрался очень интересный коллектив, причем даже не с точки зрения каких-то футбольных талантов — по факту-то Португалия и Чили являются двумя абсолютно равными сборными, но латиноамериканцы при этом еще и очень упертые ребята, они попросту не могут проигрывать, рубясь до последнего, как канадцы в хоккее.

Недаром они уже в третий раз кряду попадают в финал крупного турнира — уступив на ЧМ-2014 по пенальти Бразилии в 1/8 финала, годом позднее они выиграли Кубок Америки, одолев очень сильную Аргентину в серии 11-метровых. То же самое было и в 2016-м.

К тому же лидеры сборной Чили — в первую очередь, Алексис Санчес — как бы заточены на команду, что тоже немаловажно.

Безусловно, и против португальцев тут ничего не скажешь: они играли очень здорово.

Но судьба все же справедливо распорядилась — в концовке дополнительного времени чилийцы дважды попали в каркас ворот соперников, не сумев забить.

Зато затем дожали по пенальти, и это видится логичным итогом — моментов у них было действительно больше.

— Лучшим игроком вчерашнего матча был признан вратарь сборной Чили Клаудио Браво, который и по ходу встречи пару раз спас чилийцев, и в серии пенальти геройствовал — история не является новой для «взаимоотношений» голкипера и национальной команды. При этом в «Манчестер Сити», за который он выступает на клубном уровне, его нещадно критикуют за регулярные ошибки. С чем, по вашему мнению, связан столь разный уровень выступлений Браво за «горожан» и за сборную?

— С очень разным футболом. Клаудио ведь не просто так был приглашен в «Сити» — в АПЛ он переехал из самой «Барселоны», будучи любимчиком Хосепа Гвардиолы.

Но в Англии совсем другая игра, и адаптироваться к ней крайне тяжело. Тем более, у Браво несколько авантюрный стиль.

В Премьер-лиге футбол более плотный, там гораздо больше прессинга, давления на вратаря — в том числе и психологического.

— После завершения матча с Чили стало известно, что Криштиану Роналду не будет участвовать в матче за третье место на Кубке конфедераций и улетит из России по семейным делам. Не кажется ли вам, что это лишнее подтверждение несерьезного отношения некоторых топ-сборных и топ-игроков к данному турниру?

— Нет, ни в коем случае! Тут имеет место жуткое разочарование. И это, к слову, не первый случай в истории футбола, когда звезда отказывается участвовать во встрече за бронзу — так было и с Мишелем Платини, и с Йоханом Кройфом.

Тем более повод у Роналду серьезный — у него все же двойня родилась. Так что чисто по-человечески это абсолютно объяснимо: Криштиану и так сделал для своей сборной все, что мог.

— В финале сборная Чили сыграет с триумфатором поединка Германия — Мексика, который состоится сегодня в Сочи. Кто фаворит этого матча, по вашему мнению?

— Фаворитом здесь является Германия, и никакого удивления это вызывать не должно — немцы приговорены быть фаворитами в любом соревновании, в котором они участвуют.

Мексиканцы в свою очередь, если вдруг смогут удержаться в основное время и в овертайме, имеют шансы одолеть соперников по пенальти. Но вот именно победу чемпионов КОНКАКАФ не в серии 11-метровых я не вижу — при всем к ним уважении не чувствую в них этого потенциала.

В то же время Кубок конфедераций не является тем турниром, где нужно побеждать кровь из носу — Йоахим Лев, будем откровенны, привез сюда вторую сборную Германии. Но даже в ней мы, естественно, видим очень интересных футболистов.

Плюс немцы всегда играют на победу, так как другого просто не знают.

— Скольких игроков из этого состава Бундестим мы, по-вашему, увидим в России следующим летом, когда в стране будет проходить чемпионат мира?

— Здесь все очень относительно. Нет сомнений, что на мундиаль приедут Джошуа Киммих, Юлиан Дракслер, Марк-Андре тер Штеген, еще кто-то обязательно в заявку команды из нынешних «сборников» попадет.

Нельзя забывать, что чемпионат мира — турнир, на котором может выстрелить совершенно неизвестный до этого игрок.

Достаточно вспомнить нашего Валерия Поркуяна в 1966-м или итальянца Сальваторе Скиллачи в 1990-м, который ни до, ни после ничего особого не показывал, но зато ярко блеснул на планетарном первенстве конкретного года.

— Что все же должно произойти, чтобы в финал вышли мексиканцы, а не немцы?

— Это должен быть их день.

Конечно же, в воротах сборной Германии играет не Игорь Акинфеев….

Честно говоря, я был уверен, что российские футболисты смогут пройти Мексику, однако наш голкипер, которого все хвалят и возносят… Безусловно, я тоже отношусь к нему с уважением — все же человек, проведший более ста матчей за сборную, должен вызывать это чувство. Но мы видим, как несколько турниров подряд он проваливает.

У нас, конечно, есть проблемы у в других позициях, но мы все-таки могли пройти в полуфинал.

— А если бы россияне вышли-таки в плей-офф, были бы у них шансы в противостоянии с Германией?

— Конечно! Нельзя забывать, что это кубок, а не чемпионат — играй Россия против Германии серию из четырех матчей, например, преимущество было бы у немцев, в этом не может быть сомнений.

Однако в кубке часто случаются самые фантастические вещи. К тому же, помогали бы родные трибуны.

Но сборную России преследует какой-то злой рок — что на Евро-2012, что на ЧМ-2014, что на Евро-2016 он был… Ключевые игроки ошибаются, и все идет в тартарары.

Вот и на Кубке конфедераций мы играли действительно неплохо. Может быть, и не стали бы победителями, однако выйти из группы могли, не ошибись Акинфеев.

Ему, конечно, честь и хвала, но вратарь запоминается не тем, сколько он отбил, а тем, какие «плюхи» он пропустил.