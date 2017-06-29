Мутко поблагодарил клубы РФПЛ, игроки которых выступали на Кубке конфедераций

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Российская команда на Кубке конфедераций заняла третье место в группе A и не смогла пробиться в плей-офф турнира. В трех матчах группового этапа российские футболисты обыграли новозеландцев (2:0) и проиграли португальцам (0:1) и мексиканцам (1:2). В составе сборной России выступали футболисты московских ЦСКА, «Спартака», «Локомотива», санкт-петербургского «Зенита», казанского «Рубина», «Ростова», «Краснодара» и тульского «Арсенала».

«На протяжении учебно-тренировочного сбора и в ходе самого турнира игроки показали себя настоящими профессионалами и достойно защищали честь нашей страны в противостояниях с сильнейшими сборными мира. Надеюсь на дальнейшее конструктивное сотрудничество», — сказал Мутко.