Мутко поблагодарил клубы РФПЛ, игроки которых выступали на Кубке конфедераций
МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Президент Российского футбольного союза (РФС),
вице-премьер РФ Виталий Мутко выразил благодарность клубам Российской футбольной премьер- лиги (РФПЛ), игроки которых выступали за сборную России на Кубке конфедераций 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба РФС.
Российская команда на Кубке конфедераций заняла третье место в группе A и не смогла пробиться в
«На протяжении
Кубок конфедераций, матчи которого проходят в Москве,
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