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Кубок конфедераций по футболу 2017
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0 д 0 ч 0 м
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тв
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Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30232150/
29 июня 2017, 18:14 | ТАСС

Мутко поблагодарил клубы РФПЛ, игроки которых выступали на Кубке конфедераций

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Президент Российского футбольного союза (РФС), вице-премьер РФ Виталий Мутко выразил благодарность клубам Российской футбольной премьер- лиги (РФПЛ), игроки которых выступали за сборную России на Кубке конфедераций 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

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© ТАСС

Российская команда на Кубке конфедераций заняла третье место в группе A и не смогла пробиться в плей-офф турнира. В трех матчах группового этапа российские футболисты обыграли новозеландцев (2:0) и проиграли португальцам (0:1) и мексиканцам (1:2). В составе сборной России выступали футболисты московских ЦСКА, «Спартака», «Локомотива», санкт-петербургского «Зенита», казанского «Рубина», «Ростова», «Краснодара» и тульского «Арсенала».

«На протяжении учебно-тренировочного сбора и в ходе самого турнира игроки показали себя настоящими профессионалами и достойно защищали честь нашей страны в противостояниях с сильнейшими сборными мира. Надеюсь на дальнейшее конструктивное сотрудничество», — сказал Мутко.

Кубок конфедераций, матчи которого проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля. Участие в финале турнира обеспечила сборная Чили, накануне в серии пенальти переигравшая команду Португалии. В другом матче ½ финала, который состоится в четверг, встретятся сборные Германии и Мексики.
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