Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кубок конфедераций по футболу 2017
До финала Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
25.06 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
Группа B
25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
тв
1/2 финала
28.06 завершен
Пен. 		Португалия 0
Чили 0 (3)
тв
1/2 финала
21:00 не начался Германия
Мексика
Матч за 3-е место
2.07 не начался Португалия
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался Чили
W 1B/2A
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/football2017/news/30232147/
29 июня 2017, 18:12 | Советский спорт

Гилерме: Когда забили гол Мексике, почти поверили, что выйдем в полуфинал

Вратарь сборной России Гилерме рассказал в интервью «Советскому спорту» о матче против Мексики.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

— Какая из трех игр была самой сложной для сборной с точки зрения эмоций?

— Последняя. Ведь нам нужно было побеждать, чтобы выйти в полуфинал. Еще до игры считали, что сумеем победить Мексику, была такая уверенность. А когда забили гол, почти поверили, что выйдем в полуфинал. Но, нам мой взгляд, судья слишком много ошибался в пользу Мексики. Мы не собираемся во всем винить арбитров. Но лично мне показалось, что работа судьи немного помешала нашей игре. Он давал штрафные в пользу Мексики и не видел нарушения соперника на российских футболистах. Так что я посчитал, что судья не очень хорошо отработал.

— Вы говорите в том числе и о неназначенном пенальти?

 — Считаю, что мы заработали два пенальти. Особенно очевидным был момент со Смоловым. Я не смотрел повторы, видел все со скамейки. В тот момент казалось очевидным, что судья должен назначить пенальти.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

«Криштиану сделал для Португалии все, что мог»

«Криштиану сделал для Португалии все, что мог»

Известный телекомментатор Александр Елагин в интервью «Газете.Ru» поделился ощущениями от полуфинального матча Кубка конфедераций между сборными Португалии и Чили, объяснил, почему голкипер победителей Клаудио Браво гораздо успешнее выступает за национальную команду, чем за клуб, а также отметил, что в другой паре ½ финала мексиканцам будет невероятно сложно пройти Германию.
Еще 7 новостей   Все новости
26 июня

«Уничтожил звезду России». Американцы – о поражении Федора Емельяненко

Знакомимся с Дарьей - новой супругой Валерия Карпина (фото)

Футбол в России – это похороны. Что пишут в Германии о Кубке конфедераций
Викторина
Вышла ли сборная России из группы на Евро-2004?