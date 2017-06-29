Более 500 зрителей особой категории посетили в Сочи матчи Кубка конфедераций

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«Всего у нас около полутысячи человек особой категории посетили стадион “Фишт”. Мы разговаривали со многими из них, они очень довольны тем, что смогли увидеть футбол мирового уровня, а также тем, что для них не существовало никаких препятствий», — отметил Рыков.

По данным мэрии Сочи, специальным транспортом к месту проведения матчей было перевезено 63 инвалида-колясочника и 456 маломобильных зрителей. специальным транспортом к месту проведения матчей было перевезено 63 инвалида-колясочника и 456 маломобильных зрителей.