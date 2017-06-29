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Кубок конфедераций по футболу 2017
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Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30230007/
29 июня 2017, 15:18 | ТАСС

Более 500 зрителей особой категории посетили в Сочи матчи Кубка конфедераций

СОЧИ, 29 июня. /ТАСС/. Более 500 болельщиков особой категории — инвалидов-колясочников и людей с ограниченными возможностями — посетили матчи Кубка конфедерации на сочинском стадионе «Фишт». Об этом журналистам рассказал первый заместитель главы Сочи Анатолий Рыков.

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«Всего у нас около полутысячи человек особой категории посетили стадион “Фишт”. Мы разговаривали со многими из них, они очень довольны тем, что смогли увидеть футбол мирового уровня, а также тем, что для них не существовало никаких препятствий», — отметил Рыков.

По данным мэрии Сочи, специальным транспортом к месту проведения матчей было перевезено 63 инвалида-колясочника и 456 маломобильных зрителей. специальным транспортом к месту проведения матчей было перевезено 63 инвалида-колясочника и 456 маломобильных зрителей.

Кубок конфедераций, матчи которого проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.
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