Более 500 зрителей особой категории посетили в Сочи матчи Кубка конфедераций
СОЧИ, 29 июня. /ТАСС/. Более 500 болельщиков особой категории —
инвалидов-колясочников и людей с ограниченными возможностями — посетили матчи Кубка конфедерации на сочинском стадионе «Фишт». Об этом журналистам рассказал первый заместитель главы Сочи Анатолий Рыков.
«Всего у нас около полутысячи человек особой категории посетили стадион “Фишт”. Мы разговаривали со многими из них, они очень довольны тем, что смогли увидеть футбол мирового уровня, а также тем, что для них не существовало никаких препятствий», — отметил Рыков.
По данным мэрии Сочи, специальным транспортом к месту проведения матчей было перевезено 63
Кубок конфедераций, матчи которого проходят в Москве,
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