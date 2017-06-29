Титов: К Кокорину, Дзюбе и Шатову есть вопросы, почему их не было на КК-2017

Российская команда не смогла выйти в плей-офф и уже покинула турнир, набрав три очка на групповом этапе.



«Оптимизм был. Результат последнего матча, как футболистов, так и нас всех, болельщиков, расстроил, но, повторюсь, позитив был. Видно, что ребята играли с желанием, поддержкой болельщиков, за что им огромное спасибо. Но всегда нам чего-то не хватало. Я тренер и не имею права говорить. По картинке, конечно, виднее, что можно было бы добавить. Но Станислав Черчесов находится внутри коллектива, видит ребят каждый день. Тот состав, который был выбран на игру, — это его прерогатива.



До чемпионата мира целый год. К этому времени, надеюсь, у нас ещё будут яркие молодые исполнители, хотя не было Александр Кокорина, Артёма Дзюбы, Олега Шатова… Не было тех футболистов, которые были лидерами нашей команды. К сожалению, из-за серьёзного повреждения отсутствовал и Роман Зобнин. Но о нём мы говорим как о футболисте твёрдого основного состава. А вот по Кокорину, Дзюбе и Шатову есть вопросы, почему их не было на турнире, и вопросы, прежде всего, к ним самим», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.