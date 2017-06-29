Титов: К Кокорину, Дзюбе и Шатову есть вопросы, почему их не было на КК-2017
Тренер «Енисея» Егор Титов поделился мыслями об игре сборной России на Кубке конфедераций.
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Видимо, что-то случилось...
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Российская команда не смогла выйти в
«Оптимизм был. Результат последнего матча, как футболистов, так и нас всех, болельщиков, расстроил, но, повторюсь, позитив был. Видно, что ребята играли с желанием, поддержкой болельщиков, за что им огромное спасибо. Но всегда нам
До чемпионата мира целый год. К этому времени, надеюсь, у нас ещё будут яркие молодые исполнители, хотя не было Александр Кокорина, Артёма Дзюбы, Олега Шатова… Не было тех футболистов, которые были лидерами нашей команды. К сожалению,
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