«Не трогайте Черчесова! Будет только хуже»

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ЛЕТАТЬ ИЗ СОЧИ В КАЗАНЬ ЧЕРЕЗ МОСКВУ — НЕ ДЕЛО

— Как вам организация турнира?

— Я посетил не все города. Был только в Сочи и Казани. Организация на уровне! Единственное, что вызвало затруднения — перелет из Сочи в Казань. Сначала прилетели в Москву, а только оттуда в столицу Татарстана. Потом Потратили десять часов! Потом обратно… Хочется верить, что к чемпионату мира сделают прямые рейсы между городами.

— Главный тренер камерунцев Уго Брос назвал логистику главной проблемой нашей страны в преддверии чемпионата мира. Согласны?

— Отчасти. По аккредитации можно бесплатно передвигаться на поезде по городам Кубка Конфедераций, у болельщиков тоже есть такая возможность. Удобно. Расстояния большие, но в Южной Африке и Бразилии они были порой не меньше.

— У вас богатый опыт работы на крупных турнирах. России нужно что-либо исправить за оставшийся год?

— Работаю на чемпионатах мира, начиная с 1994 года. То есть почти четверть века. Есть с чем сравнить. Но каких-то явных проблем в России не заметил. Разве что в Сочи и Казани есть языковой барьер: по-английски говорит один человек из ста. Во многих местах надписи только на кириллице, это тяжело. Но думаю, к чемпионату мира этот момент тоже исправят.

— Кстати, сколько немецких фанатов приехало сейчас в Россию?

— Примерно продали На четыре матча продали примерно полторы тысячи билетов. Вот и считайте. Где-то по 400 человек на игре.

В ГЕРМАНИИ НЕТ ИНТЕРЕСА К КУБКУ КОНФЕДЕРАЦИЙ

— Можете сравнить Кубок Конфедераций-2005 в Германии и Кубок Конфедераций-2017?

— 12 лет назад атмосфера на немецких стадионах была ярче, чем сейчас у вас. Немцы «зажигали» стадионы своей любовью к футболу. Это стало мощным импульсом перед чемпионатом мира.

Так вот скажу честно: в России такого нет. Матчи, которые я видел, собирали примерно 30 тысяч зрителей. А ведь играла сборная Германии — чемпион мира! Атмосфера на трибунах так себе. Наверное, у сборной Германии не так много фанатов в России.

— В Германии люди живут футболом. В России, получается, нет?

— По крайней мере я здесь такого отношения к футболу не увидел. Смотрел матч сборной России с новозеландцами и удивлялся — стадион-то не полный! Может, вы меня поправите?

— Нечего поправлять.

— Значит, у вас проблемы с национальной сборной. Мы это проходили. В 2004 году провалились на Euro в Португалии, отношение к команде было ужасное.

— Кубок Конфедераций как раз стал началом новой эры?

— Именно так.

— А к нынешнему турниру в Германии есть интерес?

— Нет. Это же не какой-то крупный турнир. Просто подготовка. Если бы сборная Германии здесь не играла, то никто бы и не вспомнил о существовании Кубка Конфедераций. Трансляции смотрят 7−8 миллионов человек, хотя обычно аудитория составляет 12−13 миллионов человек. Но, думаю, полуфинал и финал будут популярнее.

— Получается, болельщики относятся к турниру так же, как и Йоахим Лев?

— Да. Но это не из-за России, а из-за статуса соревнования. Важный турнир был в прошлом году и будет в следующем. Йоахим Лев поступил правильно, предоставив отдых чемпионам мира.

— То есть, в Германии его за это не критикуют? Просто Станислав Черчесов заявлял, что отлично знает Лева, и был уверен: чемпионы мира приедут сильнейшим составом.

— (смеется) Видимо, не так хорошо Черчесов знает Лева. Еще до турнира всем было понятно, что Германия привезет резерв. Если Кроос, Езил, Хедира и Боатенг с Хуммельсом три года подряд выступят на крупных турнирах, имея три недели в сумме отдыха, то на третий год они будут опустошены. Как и любой футболист. Ну, разве что кроме Криштиану Роналду.

— Черчесова в Германии помнят?

— В Дрездене он был популярен. Черчесов — позитивный человек, но при этом сильная личность. Это чувствуется. Хорошая комбинация качеств. Но какой он тренер, судить не берусь, хотя выглядит уверенным. В любом случае менять тренера России сейчас не стоит — до чемпионата мира слишком мало времени. Иначе будет только хуже.

НЕ ХОЧУ ВЕРИТЬ, ЧТО ВСЯ СБОРНАЯ РОССИИ МОГЛА ПРИНИМАТЬ ДОПИНГ

— Какое в Германии сложилось мнение о нашей сборной?

— Знаете, я очень удивился, когда изучил заявку вашей команды. Все без исключения игроки выступают в российской лиге. Это же очень плохо. Почему так?! У вас платят так много денег или они так ужасно играют, что никому не нужны?

— Принято считать, что главная причина в деньгах. Винят лимит на легионеров. Это серьезная проблема.

— Конечно проблема! Не думаю, что чемпионат России настолько хорош. Получается, футболисты не получают нужного опыта, они словно законсервированы. Да еще и конкуренция искусственно ограничена.

— Говорят, Федором Смоловым интересовалась «Боруссия». Как думаете, потянул бы он Дортмунд?

— Кто? Я даже не знаю такого. Российские игроки у нас не на слуху. Разве что Акинфеев заметная фигура. Такую ошибку в матче с Мексикой допустил, но обычно он очень хорош.

— То есть в бундеслиге российских игроков не ждут?

— Я отвечаю в журнале за «Лейпциг». Там россиян точно не предвидится. Кстати, им самим это нужно?

— В том то и дело, что мало кому. Большинство довольно своими хорошими зарплатами.

— Печально. Это тупиковой путь. Если молодой парень играет и думает о деньгах, из него ничего не выйдет. Нужно расти, а не радоваться жизни. Вот в 25−26 можно подумать о финансах. Вернее, финансы сами придут к тебе, если ты потрудился как следует. А чтобы расти, нужно играть в сильной лиге. Пусть и не за миллионы.

— Роман Нойштедтер привлекался в сборную Германии, но теперь выступает за Россию. По тому же пути могут пойти Роберт Бауэр и Константин Рауш.

— Если хотят — ради бога. У нас в сборной полно игроков, которые могли выбрать другие страны. Турция вела Езила и Демирбая, который только сейчас впервые сыграл в официальном матче. Мустафи мог играть за Албанию, Хедира за Тунис. Каждый решает сам, слушает свое сердце.

Но если говорить, например, о Рауше… Вы уверены, что он сделает сборную России сильнее? Я что-то сомневаюсь.

— В Германии много говорят о проблеме допинга в России. Хайо Зеппельт выпускает разоблачительные передачи. Ваше к этому отношению?

— Йоахим Лев сказал правильные слова на пресс-конференции здесь в Сочи: если есть конкретные фамилии, пусть их предъявят. И речь не только о России, а обо всех странах, обо всех сборных. Но вообще я не верю, что целая команда могла применять допинг. Просто не хочу верить! Потому что России принимать чемпионат мира. И страшно представить, что начнется, если сборная страны-хозяйки будет уличена в подобном кошмаре.

Филипп ПАПЕНКОВ, Ярослав СУСОВ

из Сочи