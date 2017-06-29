Саморано посетит в Сочи полуфинал Кубка конфедераций

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Победитель чемпионата мира — 1990 в составе сборной Германии Томас Бертольд и легенда мексиканского футбола Харед Бохетти будут следить за развитием событий на поле с трибун в качестве гостей программы «Легенды ФИФА». Компанию им составит один из лучших бомбардиров в истории сборной Чили Иван Саморано.



Посетив первый полуфинал между сборными Португалии и Чили, который состоялся в Казани 28 июня, президент ФИФА Джанни Инфантино, генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура и президент РФС Виталий Мутко также отправились на матч в Сочи.