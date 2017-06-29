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Кубок конфедераций по футболу 2017
До финала Кубка конфедераций
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Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30227250/
29 июня 2017, 12:39 | ТАСС

Симонян: ФИФА не имеет нареканий к России по Кубку конфедераций

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) не имеет нареканий к России по проведению Кубка конфедераций. Об этом на пресс-конференции заявил первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян.

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«Никаких нареканий от ФИФА нет, все проходит на достаточно хорошем уровне. Мы рассчитываем, что этот уровень будет до конца (турнира)», — сказал Симонян.

Матчи проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Турнир завершится 2 июля.
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