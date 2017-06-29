Симонян: ФИФА не имеет нареканий к России по Кубку конфедераций
МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) не имеет нареканий к России по проведению Кубка конфедераций. Об этом на
пресс-конференции заявил первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян.
«Никаких нареканий от ФИФА нет, все проходит на достаточно хорошем уровне. Мы рассчитываем, что этот уровень будет до конца (турнира)», — сказал Симонян.
Матчи проходят в Москве,
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