Симонян: ФИФА не имеет нареканий к России по Кубку конфедераций

29 июня в Сочи сборная Германии проведет свой уже третий матч в рамках Кубка конфедераций — 2017 на местном стадионе «Фишт». На этот раз действующим чемпионам мира предстоит сразиться в жаркой схватке за выход в финал турнира с национальной командой Мексики.